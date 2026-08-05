Andrés Calamaro vuelve a México: visita CDMX, Guadalajara y Monterrey

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El regreso de Andrés Calamaro a los escenarios mexicanos ya tiene fecha confirmada.

El reconocido cantautor hispanoargentino ha anunciado su gira Calamaro Como Cantor, que recorrerá Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante noviembre de 2026.

Los seguidores podrán adquirir las entradas en preventa Banamex a partir del 6 de agosto a las 11:00.

Con un repertorio que abarca más de cuatro décadas, Calamaro promete una serie de conciertos donde repasará sus grandes éxitos y composiciones que han marcado a varias generaciones en el mundo hispanohablante.

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La gira, que ha sido elogiada por su poder de convocatoria en cada parada internacional, llegará al Escenario GNP Seguros en Monterrey el 9 de noviembre, al Teatro Diana en Guadalajara el 11, y culminará en el Pepsi Center de la capital el 13.

Vigencia y conexión con el público mexicano

El vínculo entre Calamaro y México se manifiesta no solo en el entusiasmo por sus presentaciones sino también en las cifras digitales.

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Según datos recientes, México se ubica como el segundo país con mayor número de oyentes de su obra en plataformas como Spotify, solo superado por Argentina. Esta preferencia confirma la afinidad del público local con las letras y melodías del artista.

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En la actualidad, Calamaro suma más de 4,3 millones de seguidores en redes sociales y plataformas de música digital.

Los temas que compuso tanto en su etapa con Los Abuelos de la Nada como en Los Rodríguez y su carrera solista, siguen presentes en la memoria afectiva de fanáticos en todo Iberoamérica.

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Para quienes se preguntan cómo conseguir boletos para la gira Calamaro Como Cantor, la preventa exclusiva para clientes Banamex inicia el 6 de agosto, mientras que la venta general estará disponible un día después tanto en taquillas como en www.ticketmaster.com.mx.

La expectativa por los conciertos refleja la vigencia y el legado de una de las voces más influyentes del rock y la canción en español.

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Un repaso a su trayectoria y legado

El impacto de Calamaro en la música en español se observa en la amplitud de su legado.

Como compositor, multinstrumentista y productor, ha influido tanto en sus contemporáneos como en las nuevas generaciones.

Su obra ha cruzado fronteras y continúa resonando en países de América Latina y España.

(Masterlive)

La gira Calamaro Como Cantor representa un recorrido por la historia musical de un artista cuya creatividad y capacidad de reinventarse lo mantienen en la preferencia del público.

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Cada ciudad mexicana que visite será testigo de un cancionero que ha acompañado momentos clave en la vida de miles de personas.

¿Quién es Andrés Calamaro?

Andrés Calamaro es un cantautor, compositor, multinstrumentista y productor discográfico argentino, considerado uno de los pilares del rock en español.

Su carrera abarca más de cuatro décadas y ha dejado huella tanto en bandas icónicas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, como en su faceta solista. Calamaro alterna su vida artística entre Buenos Aires y Madrid, consolidando un cancionero que forma parte de la memoria musical de Iberoamérica.

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Ha sido galardonado con seis premios Latin Grammy y su legado se reconoce por su capacidad de unir generaciones a través de sus letras y melodías.

En su discografía destacan colaboraciones con figuras de la música latina y su influencia es clave para entender la evolución del género en español.

Canciones más famosas de Andrés Calamaro

Flaca

Loco

Te quiero igual

Mil horas (con Los Abuelos de la Nada)

Estadio Azteca

Crímenes perfectos

Paloma

Sin documentos (con Los Rodríguez)

Para no olvidar (con Los Rodríguez)

Cuando no estás