Detienen a mujer por presunto robo en Cuautitlán Izcalli: vecinos la golpearon y amarraron a un árbol

Detienen y amarran a árbol a mujer por presunto robo en calles de Cuautitlán Izcalli (Jorge Contreras/Infobae México)

Una mujer fue detenida por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli luego de ser señalada por habitantes de la colonia Bosques de Xhala por su presunta participación en un robo. Antes del arribo de las autoridades, vecinos y comerciantes la retuvieron y la amarraron a un árbol.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención policial ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de una persona presuntamente involucrada en actividades delictivas en la zona.

PUBLICIDAD

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad localizaron a la mujer inmovilizada y con visibles golpes en diferentes partes del cuerpo. Presuntamente, las lesiones habrían sido ocasionadas por habitantes del lugar, quienes decidieron actuar por cuenta propia ante el señalamiento de robo.

Los uniformados implementaron de inmediato los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad física de la mujer, retirarla del sitio y restablecer el orden público en la zona.

PUBLICIDAD

La detenida fue golpeada por los vecinos

Detención mujer robo amarrada Cuautitlán Izcalli Edomex (redes)

Posteriormente, la femenina fue asegurada y trasladada a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía mexiquense, quienes determinarán la situación jurídica.

Las autoridades informaron que también se valoró su estado de salud a través de atención médica especializada debido a las lesiones que presentaba al momento de ser localizada por los oficiales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el presunto robo del que se le acusa ni la identidad de la mujer. Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades.

Este hecho ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes han debatido sobre los límites de la justicia por propia mano y la creciente preocupación ciudadana ante la incidencia delictiva en algunas zonas del Estado de México.

PUBLICIDAD

La Fiscalía mexiquense hará las investigaciones correspondientes sobre la mujer detenida (especial)

Aunque la participación ciudadana es importante para la prevención del delito, la retención y agresión de personas señaladas por presuntos ilícitos puede derivar en responsabilidades legales para quienes participen en estos actos.

Las autoridades han insistido en que cualquier persona señalada por la comisión de un delito debe ser puesta a disposición de las corporaciones de seguridad y de la autoridad ministerial, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

PUBLICIDAD

En diversos municipios del Estado de México se han registrado casos similares en los últimos años, donde presuntos delincuentes han sido retenidos por pobladores antes del arribo de las fuerzas de seguridad, situación que ha encendido el debate sobre la seguridad pública y la confianza ciudadana en las instituciones, donde muchas de ellas han sido rebasadas

La investigación del caso en Cuautitlán Izcalli continúa abierta, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades tanto por el presunto robo como por las agresiones registradas durante la retención de la mujer.

PUBLICIDAD