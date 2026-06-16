Multan al Banco del Bienestar por irregularidades: ¿peligra tu dinero?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por un monto total de 4.1 millones de pesos (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El Banco del Bienestar es la institución financiera encargada de distribuir los recursos económicos a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar que son implementados por el gobierno de México.

Hasta el momento, la institución cuenta con 3 mil 49 sucursales distribuidas por las 32 entidades de la República Mexicana. De ese total, 2 mil 750 instalaciones corresponden a nuevas edificaciones, destacando su rápido crecimiento desde su fundación en julio de 2019, bajo la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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El objetivo del banco es garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus apoyos económicos de forma sencilla y directa. Y es que cabe mencionar que estos subsidios son entregados de manera mensual o bimestral según el esquema correspondiente.

Una sonriente mujer mexicana de la tercera edad, con cabello blanco, muestra su tarjeta de débito verde del Banco del Bienestar en un módulo de registro gubernamental, con otros adultos mayores en fila de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco del Bienestar sufre sanciones por millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso cinco sanciones al Banco del Bienestar por un monto total de 4.1 millones de pesos. Las multas, notificadas el 16 de abril, derivaron de diversas irregularidades en controles internos, procedimientos operativos y registros contables, según documentación oficial. Entre los principales señalamientos destacaron omisiones en la prevención de operaciones de retiro de efectivo que pudieron ser utilizadas para actos ilícitos.

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De acuerdo con la CNBV, el Banco del Bienestar omitió implementar medidas para evitar que las operaciones de retiro de efectivo en sucursales fueran utilizadas por terceros o personal interno para la comisión de actos irregulares. La autoridad bancaria señaló que la institución no cumplió con disposiciones clave para la administración de riesgos y el control de la información financiera.

Una madre mexicana sonriente muestra una tarjeta de Banco del Bienestar, mientras su hija feliz exhibe billetes de pesos mexicanos, reflejando el acceso a beneficios económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CNBV también identificó irregularidades en el reconocimiento de gastos vinculados con la expansión de la red de sucursales del banco, un proyecto impulsado durante el sexenio anterior. El Banco del Bienestar no registró de forma adecuada todos los costos asociados a la construcción y puesta en operación de más de 2,500 sucursales en distintas regiones del país. Tras ser notificadas las sanciones, la institución financiera promovió un amparo para evitar la difusión pública de las multas.

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Personas mayores y mujeres adultas son atendidas en un Módulo de Bienestar en México, donde el personal brinda servicios con el respaldo del Gobierno y Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Peligra el dinero de los beneficiarios del Banco Bienestar?

Luego de ser notificado el 16 de abril, el Banco del Bienestar promovió una demanda de amparo en la que argumentó que la difusión de las sanciones en el portal oficial de la CNBV le causaba un “daño reputacional irreversible”. En el documento presentado ante la autoridad judicial, el banco señaló que la publicación representaba un “acto con efectos infamantes” y tenía como objetivo exhibir a la institución como infractora.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar con chip EMV y símbolo de pago sin contacto reposa junto a aproximadamente 5,000 pesos mexicanos en billetes de 200 y 500 en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la fecha, los beneficiarios que reciben transferencias a través del Banco del Bienestar continúan recibiendo sus fondos con normalidad. Las sanciones y la disputa legal iniciada por el banco no han repercutido en la entrega de apoyos sociales ni en la operatividad cotidiana de las cuentas.

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El caso ha suscitado preguntas sobre el futuro de los depósitos, pero ningún pago ha sido interrumpido ni se han reportado retrasos o retenciones vinculadas a este proceso legal. Los usuarios pueden seguir utilizando sus cuentas y tarjetas como de costumbre.