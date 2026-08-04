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Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: todo lo que debes saber sobre el registro de septiembre

Ambas políticas entregan una ayuda económica bimestral de 1,900 pesos de forma directa través de la tarjeta del Banco Bienestar

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez ampliarán su cobertura en septiembre (X/@BecasBeni)
Las becas Rita Cetina y Benito Juárez ampliarán su cobertura en septiembre (X/@BecasBeni)
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La Beca Universal Benito Juárez es un apoyo dirigido a estudiantes de nivel medio superior en México. El objetivo es contribuir a que jóvenes inscritos en este nivel educativo cuenten con recursos económicos para continuar sus estudios. El registro para acceder a este beneficio será en línea y se abrirá durante septiembre, de acuerdo con la información de las autoridades oficiales.

Además, en el mismo periodo también se llevará a cabo la apertura de la convocatoria para la Beca Rita Cetina. Este apoyo está enfocado en beneficiar a alumnos que buscan fortalecer su formación académica y reducir la deserción escolar el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

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Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan a los aspirantes mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se darán a conocer detalles sobre fechas exactas, requisitos y actualizaciones del proceso de registro. El propósito es garantizar el acceso a la información y facilitar la inscripción de quienes cumplan con los criterios establecidos para cada beca.

Ambas políticas entregan una ayuda económica bimestral de 1,900 pesos de forma directa través de la tarjeta del Banco Bienestar durante todo el ciclo escolar, sin embargo, la Beca Rita Cetina entrega 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito en el programa.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Cómo registrarse a las Becas Rita Cetina Benito Juárez?

El proceso de inscripción es digital y gratuito. De acuerdo con la última convocatoria, las plataformas oficiales serán www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. Para registrarse, madres, padres o tutores deben tener a la mano la CURP actualizada, identificación oficial, comprobante de domicilio y un número de celular y correo electrónico vigentes. Además, el sistema requiere crear una cuenta en Llave MX para validar la información y garantizar la seguridad del trámite.

Lo que se debe tomar en cuenta

  • El registro será en línea
  • La convocatoria se prevé para la segunda semana de septiembre
  • Mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer las fechas exactas

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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