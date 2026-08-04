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Líder de Morena reitera que los recorridos de “Andy” López Beltrán en Tabasco no son campaña anticipada

Ariadna Montiel destacó el desempeño del hijo del expresidente, quien recorre en Tabasco para “combatir la desinformación”

El video muestra una conferencia de prensa con una mujer vestida con blazer blanco y camisa lila, dirigiéndose a un auditorio desde un podio con dos micrófonos. El fondo presenta el logo del partido Morena y el lema 'La esperanza de México'. En el podio se lee 'Conferencia de Prensa'. Los asistentes, incluyendo un miembro con chaleco de 'PRENSA', observan a la oradora. La conferencia aborda la organización interna del partido y la estrategia política.
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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, descartó que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, realice actos anticipados de campaña en Tabasco, argumentando que sus actividades corresponden a la defensa de la soberanía nacional durante la conferencia del partido de este martes 4 de agosto.

Las declaraciones de Montiel Reyes surgen en respuesta a la alianza “Juntos por Tabasco” —integrada por el PRD, Somos México y Unión Democrática por Tabasco—, la cual anunció que presentará denuncias ante las autoridades electorales al considerar que se vulnera la legislación vigente, luego de que López Beltrán revelara su intención de recorrer 170 secciones electorales del Distrito 6 federal del estado en su búsqueda por la candidatura de Morena a una diputación federal.

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Denuncian campañas anticipadas de Morena: Sheinbaum evade responsabilidad

Opositores de Morena, como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, acusaron al partido guinda de haber comenzado actividades de promoción política de manera anticipada con miras a los comicios 2027, y cuestionaron el origen de los recursos usados en giras y recorridos de distintos perfiles del partido.

En un video difundido en sus redes sociales, Gálvez dijo: “¿Cuánto dinero se habrá robado Morena, que ya empezaron con sus campañas anticipadas en prácticamente todo el país? Ya vimos a Andy, hijo del expresidente López Obrador, en Tabasco, Andrea Chávez en Chihuahua, entre muchos otros. Se saben impunes”.

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Señaló que las quejas electorales se evalúan al concluir el proceso de campaña. (Presidencia)

Al igual que Gálvez Ruiz, otras figuras políticas han cuestionado las acciones de los militantes del Movimiento de la Cuarta Transformación.

Ante estas críticas, la presidenta Claudia Shienbaum Pardo, respondió en su conferencia matutina La Mañanera del Pueblo que el INE debe determinar si existen actos anticipados de campaña, al deslindar a la Presidencia de cualquier facultad para calificar o sancionar actividades de promoción política.

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