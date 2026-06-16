“Tímido pero trabajador”: así presentó Ariadna Montiel al nuevo jefe de Organización de Morena

La líder partidista Ariadna Montiel presenta este martes al exdirigente en Campeche como encargado de la estructura rumbo a 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas y más de 50 perfiles buscan candidatura. (Infobae-Itzallana)

Morena tiene nuevo responsable de su estructura organizativa de cara al proceso electoral de 2027, en el que se disputarán 17 gubernaturas. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, presentó este martes ante medios de comunicación a Manuel Zavala como el nuevo titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La presentación no estuvo exenta de un momento personal: “Es un poco tímido, pero es muy trabajador”, dijo Montiel sobre Zavala antes de cederle la palabra, arrancando risas entre los presentes.

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De Campeche a la campaña presidencial

La trayectoria de Zavala dentro del movimiento es larga. Fue el primer presidente de Morena en Campeche, estado donde comenzó su militancia política desde la Facultad de Derecho, en los años en que la izquierda prácticamente no tenía presencia en la entidad.

Zavala recordó que su punto de quiebre fue el fraude electoral de 1997, cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba aquel partido de izquierda y se organizó un plantón que marcó su vida política. “Ahí empezamos en esa lucha, de encauzar las arbitrariedades y el autoritarismo”, dijo.

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Desde entonces no se despegó del movimiento. Pasó por la Secretaría de Bienestar, donde sumó experiencia institucional, hasta que llegó su encomienda más visible: coordinar la campaña de la entonces candidata Claudia Sheinbaum en Yucatán, junto al gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena. Una campaña que Morena ganó en un estado históricamente complicado para la izquierda.

Del sureste al CEN

Su llegada al Comité Ejecutivo Nacional vino después. Fue electo Secretario de Movimientos Sociales, cargo desde el que también coordinó los trabajos de organización en la tercera circunscripción, correspondiente al sureste del país.

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Ahora, con su nueva responsabilidad, Zavala absorbe además las tareas de Movimientos Sociales. “Le creció la tarea”, reconoció Montiel, quien subrayó que el nombramiento será ratificado formalmente en el próximo Consejo Nacional.

“Casa por casa, tocando puertas”

En su primer mensaje como responsable de Organización, Zavala fue directo sobre su método de trabajo: “Casa por casa, tocando puertas, haciendo conciencias y conquistando corazones”, dijo, evocando el estilo de trabajo territorial que caracterizó al movimiento desde sus inicios.

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“Este gran movimiento se creó para servir y no para servirse”, afirmó, en lo que fue su primera declaración pública en el cargo.

El nombramiento llega en un momento clave: Morena enfrenta un proceso interno con más de 50 aspirantes compitiendo por las candidaturas a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027, y la dirigencia necesita una estructura organizativa sólida para blindar la unidad del partido.

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