Sheinbaum defiende acciones para detener a narcos en México, ‘presume’ más de 90 detenciones relevantes en gobiernos de la 4T

Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional (Presidencia )

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó una frase de Rosa Icela Rodríguez, exsecretaria de Seguridad, quien afirmaba: “Abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos”, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera”, Sheinbaum solicitó la reproducción de un video y destacó que actualmente, el Estado proporciona más información sobre detenciones que en el sexenio anterior, aunque precisó que esto no ocurre únicamente en el periodo del presidente López Obrador.

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En el material audiovisual, se destacó la detención y extradición del líder del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, quien fue enviado a Estados Unidos un día después de su captura.

Sheinbaum cuestionó la narrativa que sugiere colusión en la administración actual, enfatizando que la colusión documentada y pública ocurrió en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, específicamente con García Luna, como titular de Seguridad, a quien atribuyó altos niveles de corrupción.

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Claudia Sheinbaum habla sobre estrategia de seguridad

Sheinbaum detalló que durante el gobierno de López Obrador se detuvieron a 95 mil personas, de las cuales 39 fueron consideradas relevantes por su posición en niveles superiores de distintos grupos delictivos.

Comparó estos datos con los resultados de su administración, donde en veinte meses se han registrado 56 mil detenciones, incluyendo a 57 individuos relevantes pertenecientes a todos los grupos criminales. Sheinbaum aseguró que no existe favoritismo hacia ninguna organización. Entre los que se encuentran:

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Cártel de Jalisco Nueva Generación

Rubén “N” Abraham “N” Audias “N” Hugo César “N” Oscar “N” César Alejandro Armando “N” (Aparece registrado en dos fichas distintas) José Manuel “N” Sergio “N”

Cártel del Pacífico

Kevin Alonso “N” José Ángel “N” Mario “N” Mayra “N” Jorge “N” Hernán “N” Juan Carlos “N” Edgar “N” Ricardo “N”

Cártel del Golfo

Antonio “N” José Ignacio “N” Ángel Balderas García Rey Jaime “N”

Otras Organizaciones

LNFM: Rodolfo “N” (Texto con poca nitidez) Cártel Santa Rosa de Lima: Pedro “N” Tepalcatepec: Alejandro “N” Cártel Arellano Félix: Pablo Edwin “N” Beltrán Leyva: Juan “N” e Irvin “N” Internacional: Santos “N” Cártel del Noreste: Martín “N”

Un diagrama proyectado en Palacio Nacional muestra detenciones relevantes de cárteles como Jalisco Nueva Generación y del Pacífico, de octubre 2024 a junio 2026, destacando avances en seguridad. (Youtube | Claudia Sheinbaum Pardo)

Asimismo, Sheinbaum afirmó que, en caso de detectarse vínculos de alguna autoridad con grupos delictivos, se presenta la correspondiente carpeta de investigación. Mencionó que han existido casos de servidores públicos detenidos por esta razón, reiterando el compromiso de su gobierno con la legalidad y el combate a la corrupción.

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