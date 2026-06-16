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Hijastro de ‘El Mencho’ es uno de los líderes regionales más fuertes del CJNG: Harfuch afirma que buscan a más jefes criminales

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró que ya tienen identificados a los diversos líderes regionales y cómo se estructura el interior de este grupo delictivo considerado aún el más poderoso del país

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Omar García Harfuch detalló las diversas detenciones de líderes del CJNG y de otros cárteles Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia
Omar García Harfuch detalló las diversas detenciones de líderes del CJNG y de otros cárteles Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia

En conferencia de prensa la mañana de este martes en Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch explicó cómo se ha reorganizado el el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la detención de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quien murió en un operativo el pasado 22 de febrero.

“Desde que lo mencionamos tras el operativo, ellos tienen líderes regionales bien identificados con territorios muy marcados. Eso permitió que no hubiera un descontrol o violencia desmedida. Posteriormente siguieron realizándose más detenciones por parte del gabinete de seguridad, Defensa y Marina”, dijo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

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“Continúan (operando) los líderes regionales, sin embargo tenemos órdenes de aprehensión y con fines de extradición. La relación que tenían con el Cártel de Sinaloa, propiamente era el líder principal (El Mencho) que tenía una relación estrecha con una facción, específicamente con Los Chapos, eso lo hemos identificado ya al momento”.

García Harfuch especificó que la alianza principal consistía en el refuerzo financiero y de personal del Cártel Jalisco al de Sinaloa, en específico a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio detalles de las detenciones más importantes de líderes narcos Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio detalles de las detenciones más importantes de líderes narcos Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia

En el organigrama de liderazgo dentro del CJNG el sucesor natural y más fuerte se considera a Juan Carlos Valencia González hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Rubén Oseguera Cervantes el Mencho.

“Efectivamente es uno de los líderes más fuertes que el cártel tiene y en el grupo delictivo”, asintió García Harfuch.

El secretario de Seguridad precisó que el vínculo que tenían detectado, entre Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y otras facciones criminales (previo a su abatimiento), era con una facción de Los Chapitos, donde había intercambio financiero y de personal.

García Harfuch dijo que al momento “no hay indicios” de que esta alianza continúe. El Gabinete de seguridad dio informes variados de las detenciones relevantes que han llevado a cabo en los últimos años.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tomó el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, marcando el paso a una nueva generación de liderazgo criminal. (DEA)
Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, tomó el control del CJNG tras la muerte de “El Mencho”, marcando el paso a una nueva generación de liderazgo criminal. (DEA)

Omar García Harfuch presenta las acciones relevantes en seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó las detenciones realizadas el último mes de 2026:

  • Detención de Homero ‘N’, generador de violencia en Morelos.
  • Detención de tres personas que tenían ficha roja por la Interpol, entre ellas Dennis ‘N’, miembro de un grupo criminal trasnacional.
  • Integrantes del cártel de Sinaloa fueron detenidos en Chiapas.
  • Secretaría de Marina ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar.
  • Captura de David ‘N’, operador de la Choquiza en la Ciudad de México

Estos son los ocho estados con más homicidios en México

Gráfico de barras naranja sobre fondo blanco que detalla los ocho estados de México con más homicidios de enero a mayo de 2026, mostrando porcentajes y cifras
Un gráfico de barras muestra los ocho estados con mayor número de homicidios en México de enero a mayo de 2026, destacando que estas entidades suman el 54% del total de casos de homicidios dolosos en el país. (Jovani Pérez | Infobae México)

De acuerdo con información oficial hay ocho estados al corte del 31 de mayo de 2026 (considerandoque concentran el 54% total de casos de homicidio doloso:

  • Guanajuato: 8%
  • Baja California: 7.8%
  • Chihuahua: 7.7%
  • Sinaloa: 6.8%
  • Morelos: 5.9%
  • Estado de México: 5.9%
  • Guerrero: 5.5%
  • Veracruz: 5.3%

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de homicidio doloso:

  • Reducción del 46% del promedio diario respecto a septiembre de 2024 con 47.3 homicidios dolosos reportados por día al corte del 31 de mayo del 2026.

“Es el mayo más bajo en los últimos 12 años”, destacó Figueroa Franco.

La jefa de Estado detalló que el informe de delitos de alto impacto sirve para identificar las entidades o colonias en las que hay prevalencia de delitos, ante esto, dijo Sheinbaum, visita la entidad afectada o los funcionarios se reúnen con la presidenta y se realiza una planeación para atender la situación.

Claudia Sheinbaum ve muchas áreas de oportunidad con este informe; planteó que incluso se puede implementar inteligencia artificial para analizar los datos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México pruebas que sustenten la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y aclaró que, bajo esas circunstancias, no existe un plazo legal para ejecutar una captura.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre el estado que guarda la petición presentada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense y sobre los tiempos que tendría el gobierno mexicano para responder a dicha solicitud.

En respuesta, Sheinbaum explicó que el procedimiento actualmente planteado por las autoridades estadounidenses no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a una solicitud de detención urgente con fines de extradición, una figura distinta dentro de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

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