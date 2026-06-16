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Mujeres con Bienestar Edomex 2026: cuándo es el próximo pago a las beneficiarias y cuánto dinero recibirán

La ayuda se distribuye de forma directa, sin intermediarios, con pagos de $2,500 bimestrales

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Mujeres con Bienestar Edomex programas sociales tarjeta del bienestar
El programa Mujeres con Bienestar, de carácter social, es promovido por el Gobierno del Estado de México y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad

El programa Mujeres con Bienestar es promovido por el Gobierno del Estado de México y está diseñado para brindar apoyo económico a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad, mediante un incentivo monetario entregado cada dos meses.

La ayuda se distribuye de forma directa, sin intermediarios, con pagos a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar. Las participantes también cuentan con beneficios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asesoría en temas financieros, psicológicos y legales, además de otros apoyos.

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El objetivo principal de esta iniciativa estatal es aumentar los ingresos de mujeres en situación de pobreza sin acceso a seguridad social, combinando transferencias monetarias y una variedad de servicios enfocados en su bienestar.

Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Cuándo es el próximo pago para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar y cuánto dinero recibirán?

El depósito anterior se efectuó en mayo y correspondió al periodo mayo-junio. Por este motivo, el próximo depósito se prevé para los primeros días de julio, en línea con la periodicidad mantenida durante el año.

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A continuación, se muestra el calendario actualizado de entrega de recursos para este año:

Marzo-abril: Pagado Mayo-junio: Pagado Julio-agosto: Se espera que sea en julio Septiembre-octubre: Pendiente Noviembre-diciembre: Pendiente.

Cabe señalar que las autoridades no han informado modificaciones en el depósito, por lo que las beneficiarias recibirán la misma cantidad, es decir, 2 mil 500 pesos, además, la distribución del dinero en las cuentas bancarias seguirá un esquema organizado basado en la inicial del apellido paterno.

  • Grupo 1: A, B, C, D
  • Grupo 2: E, F, G, H
  • Grupo 3: I, J, K, L, M
  • Grupo 4: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Grupo 5: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

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Formas de comprobar si ya me llegó el depósito

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Las nuevas reglas del programa en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

Otros beneficios del programa

La tarjeta asociada al programa ofrece una extensa red de asistencias médicas, seguros y beneficios sociales que promueven el desarrollo integral de las beneficiarias.

Los beneficios contemplados por el programa se agrupan en distintas categorías:

Apoyos económicos y financieros

  • Transferencia monetaria: $2.500 pesos entregados cada dos meses conforme al calendario oficial.
  • Tarjeta Bienestar Contigo: Permite realizar compras en comercios, pagar suscripciones y retirar efectivo en cajeros automáticos o sucursales de Financiera para el Bienestar.

Salud y Asistencia médica

  • Atención médica primaria: Consultas médicas ambulatorias y preventivas.
  • Telemedicina y asistencia telefónica: Orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia.
  • Beneficios familiares: Extensión de servicios médicos preventivos para hasta tres hijos menores de edad (cobeneficiarias).
  • Asistencia veterinaria: Consultas y orientación para mascotas, de manera telefónica o presencial.
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Seguros y Protección

  • Seguro de vida: Cobertura de hasta $35.000 pesos por fallecimiento de la beneficiaria.
  • Asistencia funeraria: Servicios y gastos funerarios integrales para afrontar eventualidades.

Educación y Desarrollo

  • Centro de Capacitación Digital: Acceso a cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y autoempleo.
  • Apoyo educativo: Asesoría y acompañamiento para finalizar estudios en diferentes niveles.
  • Descuentos y tarifas preferenciales: Acceso a tarifas preferenciales en transporte público, medicamentos y otros productos o servicios comerciales.

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