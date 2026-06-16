Pronóstico del tiempo en México hoy martes 16 de junio: onda tropical No. 7 provoca lluvias intensas en el norte y sur del país

Vista aérea de México y Centroamérica mostrando un patrón climático severo con tormentas eléctricas y relámpagos sobre tierra, y dos grandes huracanes en los océanos circundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 7 provocará este martes lluvias de muy fuertes a intensas en diversas regiones del norte y sur de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también alertó por posibles inundaciones, caída de granizo, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más severas se concentrarán en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Chiapas, mientras que otras entidades del centro y sureste también registrarán lluvias importantes durante la jornada.

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Además, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en varias regiones del país, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en algunas zonas del norte.

Onda tropical No. 7 provocará lluvias intensas en el noreste de México

El SMN detalló que se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el este de Nuevo León y en el norte y noreste de Tamaulipas.

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También se esperan lluvias muy fuertes en:

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Chiapas

Mientras tanto, habrá lluvias fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

En la Ciudad de México, así como en Morelos, Guerrero, Guanajuato, Tabasco y Quintana Roo, se prevén chubascos durante el día.

Lluvias podrían causar inundaciones y caída de granizo

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de que las lluvias más intensas podrían provocar:

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Inundaciones

Encharcamientos

Crecida de ríos y arroyos

Afectaciones viales

Por ello, el SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar zonas inundadas.

¿Qué está provocando las lluvias en México?

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por una combinación de fenómenos atmosféricos, entre ellos una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico.

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A esto se suma el paso de la onda tropical número 7 sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, factores que favorecen el desarrollo de tormentas en distintas regiones.

Persistirá el calor extremo en varios estados

Aunque las lluvias continuarán en buena parte del territorio nacional, el ambiente seguirá siendo de caluroso a muy caluroso en el norte, occidente y sureste de México.

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Las temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius se esperan en el noreste de Baja California.

Asimismo, estados como:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

registrarán temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius.

Mientras tanto, entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

También habrá fuertes vientos y oleaje elevado

El pronóstico meteorológico incluye rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en regiones de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Oaxaca

Además, se prevé mar de fondo y oleaje de hasta dos metros en costas del Pacífico mexicano y en litorales de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

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Las autoridades alertaron que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendaron extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales.