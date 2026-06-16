México

Pronóstico del tiempo en México hoy martes 16 de junio: onda tropical No. 7 provoca lluvias intensas en el norte y sur del país

Además, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en varias regiones del país, con temperaturas que podrían superar los 45°

Guardar
Google icon
Vista aérea de México y Centroamérica con nubes de tormenta y relámpagos sobre la tierra. Dos grandes huracanes se observan en los océanos adyacentes.
Vista aérea de México y Centroamérica mostrando un patrón climático severo con tormentas eléctricas y relámpagos sobre tierra, y dos grandes huracanes en los océanos circundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 7 provocará este martes lluvias de muy fuertes a intensas en diversas regiones del norte y sur de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también alertó por posibles inundaciones, caída de granizo, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más severas se concentrarán en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Chiapas, mientras que otras entidades del centro y sureste también registrarán lluvias importantes durante la jornada.

PUBLICIDAD

Además, persistirá el ambiente extremadamente caluroso en varias regiones del país, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en algunas zonas del norte.

Onda tropical No. 7 provocará lluvias intensas en el noreste de México

El SMN detalló que se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el este de Nuevo León y en el norte y noreste de Tamaulipas.

PUBLICIDAD

También se esperan lluvias muy fuertes en:

  • Sinaloa
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Chiapas

Mientras tanto, habrá lluvias fuertes en:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

En la Ciudad de México, así como en Morelos, Guerrero, Guanajuato, Tabasco y Quintana Roo, se prevén chubascos durante el día.

Lluvias podrían causar inundaciones y caída de granizo

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de que las lluvias más intensas podrían provocar:

  • Inundaciones
  • Encharcamientos
  • Crecida de ríos y arroyos
  • Afectaciones viales

Por ello, el SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar zonas inundadas.

¿Qué está provocando las lluvias en México?

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por una combinación de fenómenos atmosféricos, entre ellos una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión y una zona de inestabilidad con potencial ciclónico.

A esto se suma el paso de la onda tropical número 7 sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, factores que favorecen el desarrollo de tormentas en distintas regiones.

Persistirá el calor extremo en varios estados

Aunque las lluvias continuarán en buena parte del territorio nacional, el ambiente seguirá siendo de caluroso a muy caluroso en el norte, occidente y sureste de México.

Las temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius se esperan en el noreste de Baja California.

Asimismo, estados como:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Guerrero

registrarán temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius.

Mientras tanto, entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

También habrá fuertes vientos y oleaje elevado

El pronóstico meteorológico incluye rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en regiones de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Oaxaca

Además, se prevé mar de fondo y oleaje de hasta dos metros en costas del Pacífico mexicano y en litorales de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades alertaron que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendaron extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Temas Relacionados

LluviasPronóstico del tiempoMeteorologíaClimaMéxicoEstadosCDMXmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Huauzontle: el superalimento mexicano que ayuda a combatir la colitis y el hígado graso

El huauzontle es mucho más que un ingrediente típico: sus compuestos bioactivos lo posicionan como un alimento funcional clave para la salud digestiva y hepática

Huauzontle: el superalimento mexicano que ayuda a combatir la colitis y el hígado graso

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

La actriz habla del costo personal que enfrentó el ex integrante del partido polÍtico después de convertirse en blanco de críticas por su participación en el reality

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Qué beneficiarios de las Becas del Bienestar NO están recibiendo el pago de junio y por qué

Los depósitos de los programas comenzaron a distribuirse desde el lunes pasado

Qué beneficiarios de las Becas del Bienestar NO están recibiendo el pago de junio y por qué

UNAM e IMSS ofrecen medicamentos preventivos para atender el VIH: estos son los hospitales en los que pueden atenderse

La atención es para la comunidad universitaria que presente su credencial vigente y es completamente confidencial

UNAM e IMSS ofrecen medicamentos preventivos para atender el VIH: estos son los hospitales en los que pueden atenderse

Día del Padre impulsará la economía mexicana con una derrama de 48 mil 500 millones de pesos

En el país, datos recientes del INEGI indican que residen 22.1 millones de hombres que se identifican como padres

Día del Padre impulsará la economía mexicana con una derrama de 48 mil 500 millones de pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

Caso Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en su proceso luego de que la Fiscalía de Tabasco solicitó más de 150 años de prisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de junio: Revelan nuevos detalles de asesinato de periodista en Veracruz

Ricardo Monreal afirma que funcionarios acusados de nexos con el crimen tienen que ser investigados y juzgados en México

Una cobertura y un altercado con policías horas antes de morir: revelan nuevos detalles del asesinato del periodista Luis Ángel López en Veracruz

Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Issabela Camil revela el golpe que recibió Sergio Mayer tras la polémica por La Casa de los Famosos y Morena

Por qué el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, fue vinculado a proceso y podrían darle años en cárcel

Pepe Aguilar asegura que ama a sus 4 hijos por igual en medio de polémica familiar

Pleito de Cazzu y Nodal vuelve a protagonizar canción: ahora Luar La L aviva la polémica en redes

Aaron Mercury reveló detalles de su última llamada con Oliver Tree y confesó que sigue en shock

DEPORTES

México vs Corea: quiénes son los futbolistas sobrevivientes del partido de Rusia 2018

México vs Corea: quiénes son los futbolistas sobrevivientes del partido de Rusia 2018

Corea del Sur destaca la fortaleza mental de México previo a su duelo mundialista: “Parecen estar muy bien preparados”

La carta de despedida de Jordan Carrillo a Pumas: “Gracias por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba”

Convocan a baile masivo de ‘Gangnam Style’ durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026: cuándo y dónde

La apuesta de México por Gilberto Mora en el Mundial 2026