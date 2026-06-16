UNAM e IMSS ofrecen medicamentos preventivos para atender el VIH: estos son los hospitales en los que pueden atenderse

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (iMSS) firmaron un convenio en 2025 para ofrecer medicamentos preventivos contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. El acceso incluye atención confidencial y gratuita en hospitales cercanos al campus de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

La Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) es una pastilla que reduce hasta en 99% el riesgo de adquirir VIH si se toma antes de tener relaciones sexuales sin protección, explicó Sarahi Romano Aguilar, subdirectora de Atención Médica en Ciudad Universitaria de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS).

PUBLICIDAD

Esta pastilla permite tener una medida de seguridad sobre la salud sexual, en especial para quienes mantienen relaciones sin protección o con múltiples parejas, sin embargo, no descarta la necesidad de utilizar métodos de barrera como el condón y pruebas regulares para detectar Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Por otro lado, la Profilaxis Post-Exposición (PEP) es un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas después de una situación de riesgo y mantenerse durante 28 días. “La pastilla contiene tres principios activos combinados en tres antirretrovirales y se recomienda tomarla de manera constante durante 28 días”, puntualizó la especialista.

PUBLICIDAD

Estos medicamentos no sustituyen el uso de otros métodos que protegen contra ETS

Los hospitales y consultorios donde se brinda el servicio

El convenio entre la UNAM y el IMSS garantiza que la comunidad universitaria pueda atenderse en distintos hospitales ubicados en puntos estratégicos para la comunidad. Entre ellos, se encuentran:

El Hospital General de Zona No. 8 , ubicado en Avenida Río Magdalena 289, colonia Tizapán San Ángel, cercano a Ciudad Universitaria.

La Unidad de Medicina Familiar 94 , en Camino Antiguo a San Juan de Aragón 235, colonia Casas Alemán.

La Unidad de Medicina Familiar 120, en Calzada Ignacio Zaragoza 1812, colonia Chinampac de Juárez, junto a las facultades de Estudios Superiores Aragón y Zaragoza.

En estos consultorios, el personal médico está familiarizado con la atención de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Al presentar la credencial vigente de la UNAM, cualquier integrante de la comunidad puede acceder a la consulta, siempre bajo estricta confidencialidad.

PUBLICIDAD

“El servicio es discreto, respetuoso y amigable. Buscamos apoyar la salud de la comunidad, por lo que no deben sentir miedo o pena, estamos familiarizados con el tema y van a encontrar consultorios libres de estigmas, discriminación o tabúes”, señaló Diana Pamela Gómez Velázquez, subdirectora de Normatividad y Comunicación de la DGAS.

La PrEP reduce hasta en 99% el riesgo de adquirir VIH, mientras que la PEP es un tratamiento de emergencia que debe iniciarse dentro de las 72 horas post-exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PrEP y PEP: prevención integral y acompañamiento médico

La PrEP forma parte de una estrategia combinada que incluye pruebas regulares, uso de condón, atención a infecciones de transmisión sexual, vacunación contra el Virus de Papiloma Humano y el Virus de la Hepatitis B, además de acompañamiento médico continuo. Romano Aguilar explicó: “Estas herramientas dan oportunidad de prevenir contagios ante encuentros sexuales ocasionales o de riesgo”.

PUBLICIDAD

La especialista detalló que la mayor parte de los casos que atiende la universidad ocurre en jóvenes adultos que conocen los riesgos relacionados con la vida sexual y el consumo de drogas, de edades entre 20 y 34 años. El objetivo es ofrecer alternativas efectivas y accesibles para frenar la transmisión del virus en este segmento de la población.

La PEP está disponible para quienes hayan tenido relaciones sexuales sin protección, ruptura de condón o agresión sexual, es decir, alguna situación de riesgo. “Es una medida eficaz si se inicia a tiempo y se sigue correctamente”, subrayó Romano Aguilar.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 17SEPTIEMBRE2025.- Estudiantes descansan en la islas de Ciudad Universitaria donde de fondo se ve la emblemática Biblioteca Central de UNAM. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Atención gratuita, confidencial y sin estigmas

El personal de los hospitales designados garantiza un trato libre de discriminación, así como información clara sobre el procedimiento y el seguimiento posterior. Las especialistas puntualizaron que la atención es confidencial para toda la comunidad universitaria.

“El servicio es discreto, respetuoso y amigable. Buscamos apoyar la salud de la comunidad, por lo que no deben sentir miedo o pena, estamos familiarizados con el tema y van a encontrar consultorios libres de estigmas, discriminación o tabúes”, subrayó la subdirectora de Normatividad y Comunicación de la DGAS.

PUBLICIDAD

La colaboración entre la UNAM y el IMSS busca eliminar barreras de acceso al tratamiento preventivo del VIH y fortalecer la prevención entre estudiantes y trabajadores. El servicio se mantiene activo desde la firma del convenio y representa una alternativa concreta para quienes buscan protegerse de la infección.