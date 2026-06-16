Qué beneficiarios de las Becas del Bienestar NO están recibiendo el pago de junio y por qué

Los pagos de las Becas del Bienestar comenzaron a distribuirse desde el lunes pasado (VisualesIA ScribNews)

Los pagos de las Becas del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio comenzaron a distribuirse desde el lunes 15 de junio.

Cabe indicar que como es costumbre, los recursos se distribuyen de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

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CIUDAD DE MÉXICO, 21MAYO2026.- Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar durante conferencia matutina en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Qué beneficiarios de las Becas del Bienestar no están recibiendo el pago de junio?

Los beneficiarios de las Becas del Bienestar que no están recibiendo el pago de junio son aquellos inscritos en la Beca Rita Cetina, ya que la distribución de recursos para estos alumnos se llevó a cabo del 1 al 12 de junio.

Los estudiantes que están recibiendo el pago de junio son los que pertenecen a las becas Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

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Calendario de pagos

Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio: apellidos con iniciales G.

Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Este visual muestra el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez para junio de 2026, incluyendo ilustraciones de estudiantes, la Tarjeta del Bienestar y billetes mexicanos, para informar a los beneficiarios sobre las fechas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo comprobar si ya me llegó el depósito?

Para confirmar si el depósito de las becas ya fue acreditado, existen varios métodos prácticos y accesibles. El mecanismo más utilizado es el Buscador de Estatus, una herramienta digital disponible en el sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde solo se requiere ingresar la CURP para verificar el saldo actualizado.

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Otra vía consiste en comunicarse directamente con la línea telefónica 800 900 2000. Al llamar, se debe proporcionar el número de 16 dígitos de la tarjeta para recibir información precisa sobre el pago. Este canal ofrece asistencia personalizada y puede aclarar dudas relacionadas con la dispersión de los recursos.

El seguimiento del saldo también es posible a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar. Una vez descargada e instalada en el dispositivo, el usuario puede consultar de inmediato si el monto correspondiente a la beca ya fue depositado en la cuenta vinculada. Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acercarse a los cajeros automáticos del mismo banco y realizar la consulta de manera rápida y sencilla.

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La Coordinación Nacional de Becas confirmó el inicio de pagos para beneficiarios de continuidad. El calendario aplica solo a quienes ya han recibido depósitos previos y cuentan con tarjeta activa. (Becas del Bienestar)

Impacto social de las becas

El impacto de las Becas para el Bienestar quedó evidenciado al cierre de 2025, cuando la cantidad de beneficiarios de los principales apoyos educativos alcanzó los 13 millones. Este esfuerzo implicó una inversión superior a 128,000 millones de pesos, sumando recursos y alcance sin precedentes para el sistema educativo mexicano.

Durante ese periodo, más de ocho millones de estudiantes accedieron a la Beca Rita Cetina, mientras que la Beca Benito Juárez apoyó a cuatro millones. En el caso del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cifra superó los 40,000 participantes, consolidando la cobertura en distintos niveles académicos.

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

Al cierre del año pasado, las Becas para el Bienestar se posicionaron como un mecanismo central para garantizar la permanencia escolar. El monto destinado y la cantidad de estudiantes beneficiados reflejan la magnitud de esta política pública, cuyo propósito es reducir la deserción y fomentar la igualdad de oportunidades en educación.

Las proyecciones oficiales para 2026 destacan la continuidad y el fortalecimiento de estos apoyos, que ya forman parte integral del sistema educativo nacional. El objetivo central consiste en garantizar que la totalidad de niñas, niños y jóvenes del país permanezcan en las aulas, evitando el abandono escolar por motivos económicos.

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