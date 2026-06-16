Día del Padre impulsará la economía mexicana con una derrama de 48 mil 500 millones de pesos

Una familia mexicana brinda con jugos de naranja y sonríe felizmente mientras celebra el Día del Padre en un luminoso restaurante moderno, con regalos envueltos y platos de desayuno en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) prevé que el Día del Padre 2026 aporte una derrama económica estimada en 48 mil 500 millones de pesos. Este cifra, representa un repunte del 7% respecto al año anterior. La fecha se consolida como una de las más relevantes para los sectores vinculados al comercio, la hostelería y los viajes en México.

De acuerdo con la estimación, cerca de 3.6 millones de establecimientos de los rubros mercantil, de servicios y recreación podrían experimentar un incremento en sus ingresos. La celebración beneficia especialmente a restaurantes, salas de cine, teatros, tiendas de ropa y calzado, así como a puntos de venta de tecnología y electrónica. La tendencia a combinar obsequios materiales con experiencias ha favorecido la diversificación de la demanda en estos sectores.

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Hogares de México proyectan un gasto medio de 2 mil 200 pesos para conmemorar a los padres, dato influenciado por el aumento de las ganancias, el alza de precios y la preferencia por regalos que incluyan momentos compartidos, como desayunos, comidas o breves escapadas, además de artículos personales.

El papel del consumo local en el Día del Padre

“Cuando le festejamos a papá, no solo lo hacemos con amor: reconocemos el arduo trabajo, dedicación y la fuerza para sostener a millones de familias mexicanas”, manifestó Octavio de la Torre , presidente nacional de CONCANACO SERVYTUR, acerca del impacto social y económico de la festividad.

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Destacó que cada consumo realizado en el marco de la celebración, desde una comida hasta la compra de un regalo, impulsa el comercio local y genera ingresos para las empresas familiares.

Una mano masculina genérica sostiene una billetera abierta de la que surgen iconos de restaurantes, cine, moda, tecnología y un mapa de México con rutas, representando el gasto y el comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el país, datos recientes del INEGI indican que residen 22.1 millones de hombres que se identifican como padres, con una edad promedio de 47 años, mientras que 1.1 millón son papás solteros. Estos indicadores reflejan la magnitud de la participación paterna en la economía y en el entorno productivo nacional.

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Ventajas del comercio local en celebraciones nacionales

El presidente de la organización enfatizó que elegir el comercio formal trae ventajas tangibles como el crecimiento del empleo y la generación de ingresos directos para las familias.

“Al consumir en comercios formales los beneficios son claros: hay mayores ingresos, el empleo crece, las familias llevan el sustento a casa, y contribuyen al PIB”, señaló de la Torre de Stéffano, quien hizo un llamado a preferir establecimientos nacionales durante la fecha.

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La Confederación sostiene que el consumo responsable y formal convierte a las celebraciones familiares en un motor esencial para la economía mexicana, permitiendo que la extensa red de servicios, turismo y comercios continúe fortaleciéndose a lo largo del país.