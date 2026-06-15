México

Lluvias intensas azotarán noreste de México este lunes 15 de junio, mientras onda tropical no. 7 pasa por el sur del país

Además, continuará la onda de calor en varias entidades del norte mexicano, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45°

Guardar
Google icon
Ciudad con lluvias torrenciales y relámpagos, calles inundadas. Costa con palmeras, cabañas y olas fuertes, además de una tromba marina sobre el mar.
Una intensa tormenta con relámpagos e inundaciones golpea una ciudad, mientras que una zona costera cercana experimenta oleaje fuerte y un posible tornado marino bajo un cielo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 15 de junio se registrarán lluvias intensas, descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en diversas regiones del país, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados donde podrían presentarse afectaciones por inundaciones y desbordamientos de ríos.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más severas se concentrarán en el noreste del país, aunque otros estados del centro, occidente y sureste también registrarán lluvias importantes durante la jornada. Además, continuará la onda de calor en varias entidades del norte y noroeste mexicano, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius.

PUBLICIDAD

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias intensas

El pronóstico del SMN indica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones del noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste y norte de Tamaulipas. Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Jalisco registrarán lluvias fuertes durante el día.

PUBLICIDAD

En la Ciudad de México también se prevén chubascos, al igual que en Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN alertó que las lluvias de mayor intensidad podrían generar:

  • Deslaves
  • Encharcamientos
  • Inundaciones
  • Desbordamientos de ríos y arroyos

Por ello, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y autoridades estatales.

¿Qué provocará las lluvias y tormentas en México?

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por una combinación de fenómenos atmosféricos, entre ellos una circulación ciclónica, canales de baja presión, un sistema frontal fuera de temporada sobre la frontera norte y el paso de la onda tropical número 7 sobre el sur de la península de Yucatán.

La interacción de estos sistemas favorecerá el desarrollo de tormentas en distintas regiones del país durante las próximas horas, por lo que las autoridades recomendaron seguir atentos a los reportes oficiales del SMN y la Conagua.

Persistirá la onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados

Aunque las lluvias continuarán en buena parte del país, el ambiente seguirá siendo de caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de México.

La onda de calor persistirá especialmente en regiones de:

  • Baja California
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Durango

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para zonas de Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

Mientras tanto, entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, usar ropa clara y evitar la exposición prolongada al Sol, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores.

Fuertes vientos y oleaje afectarán costas mexicanas

Además de las lluvias y el calor extremo, el SMN pronosticó fuertes rachas de viento en diversas regiones del país. En Chihuahua podrían registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que estados como Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca tendrán vientos de hasta 60 km/h.

El organismo advirtió que los vientos más fuertes podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que pidió extremar precauciones.

También habrá condiciones de mar de fondo y oleaje elevado en el Pacífico mexicano. Se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temas Relacionados

LluviasOnda tropicalClimaMeteorologíaMéxicoCDMXmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lo que debes poner en los zapatos antes de guardarlos para que no huelan mal

Los científicos ya identificaron exactamente qué ocurre dentro de un zapato guardado y por qué el olor regresa sin importar qué tan limpios estén los pies

Lo que debes poner en los zapatos antes de guardarlos para que no huelan mal

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

El arresto de un pasajero este 14 de junio se sumó a otros incidentes registrados en semanas recientes, incluidos aseguramientos de pistolas y cartuchos

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

La reacción dividió a los usuarios, quienes cuestionaron la exposición pública del duelo

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México

La selección cafetera disputará un par de partidos en territorio mexicano en el Mundial 2026 y ya se prepara para enfrentar a Uzbekistán

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 15 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 15 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Violencia en Escuinapa provoca segunda marcha por la paz: piden a gobernadora de Sinaloa atender la crisis con acciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de junio: detienen a pasajero con arma en el AICM en vuelo con destino a Tijuana

Presidente del Congreso de Michoacán pide disculpa por tocar narcocorrido del socio de “El Mayo Zambada” en el Pleno

Detienen a Alejandro “N”, alias “El JP”, ligado al Cártel de Sinaloa en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Christian Nodal besa a una fan adulta mayor en pleno concierto y desata ola de críticas en redes sociales

Susana Zabaleta responsabiliza a Nodal del conflicto con Cazzu y Ángela Aguilar

DEPORTES

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México

Este sería el 11 inicial de Corea del Sur para enfrentar a México en el Mundial 2026

Corea del Sur recupera jugadores clave para el partido ante México

David Faitelson reacciona al inicio del Mundial 2026: “Buen futbol”

BTS vs. Banda Tierra Sagrada: los mejores memes previo al partido entre México vs Corea del Sur en el Mundial 2026