Lluvias intensas azotarán noreste de México este lunes 15 de junio, mientras onda tropical no. 7 pasa por el sur del país

Una intensa tormenta con relámpagos e inundaciones golpea una ciudad, mientras que una zona costera cercana experimenta oleaje fuerte y un posible tornado marino bajo un cielo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 15 de junio se registrarán lluvias intensas, descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en diversas regiones del país, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados donde podrían presentarse afectaciones por inundaciones y desbordamientos de ríos.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más severas se concentrarán en el noreste del país, aunque otros estados del centro, occidente y sureste también registrarán lluvias importantes durante la jornada. Además, continuará la onda de calor en varias entidades del norte y noroeste mexicano, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius.

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Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias intensas

El pronóstico del SMN indica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en regiones del noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste y norte de Tamaulipas. Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Jalisco registrarán lluvias fuertes durante el día.

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En la Ciudad de México también se prevén chubascos, al igual que en Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN alertó que las lluvias de mayor intensidad podrían generar:

Deslaves

Encharcamientos

Inundaciones

Desbordamientos de ríos y arroyos

Por ello, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y autoridades estatales.

¿Qué provocará las lluvias y tormentas en México?

El SMN explicó que las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por una combinación de fenómenos atmosféricos, entre ellos una circulación ciclónica, canales de baja presión, un sistema frontal fuera de temporada sobre la frontera norte y el paso de la onda tropical número 7 sobre el sur de la península de Yucatán.

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La interacción de estos sistemas favorecerá el desarrollo de tormentas en distintas regiones del país durante las próximas horas, por lo que las autoridades recomendaron seguir atentos a los reportes oficiales del SMN y la Conagua.

Persistirá la onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados

Aunque las lluvias continuarán en buena parte del país, el ambiente seguirá siendo de caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de México.

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La onda de calor persistirá especialmente en regiones de:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Durango

Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para zonas de Sonora, Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

Mientras tanto, entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius.

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Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, usar ropa clara y evitar la exposición prolongada al Sol, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores.

Fuertes vientos y oleaje afectarán costas mexicanas

Además de las lluvias y el calor extremo, el SMN pronosticó fuertes rachas de viento en diversas regiones del país. En Chihuahua podrían registrarse rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que estados como Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca tendrán vientos de hasta 60 km/h.

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El organismo advirtió que los vientos más fuertes podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que pidió extremar precauciones.

También habrá condiciones de mar de fondo y oleaje elevado en el Pacífico mexicano. Se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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