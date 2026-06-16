Facciones del cártel de Sinaloa han ido disminuyendo durante actual gobierno, Harfuch confirma presencia de célula en Los Cabos

La estructura de Los Chapitos se desmorona. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch detalló que sí existe una célula del Cártel de Sinaloa en Los Cabos, Baja California y que ya han capturado a algunos individuos, luego de los recientes acusaciones de extorsión al sector hotelero y comercios.

“Es uno de los cárteles (el de Sinaloa) más fuertes del país, no solo en Sinaloa. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 6 mil armas de fuego y se ha detenido a más de 2 mil 500 personas por delitos de alto impacto; en total han sido muchísimos más. También han sido detenidos varios líderes. Esto representa una afectación a las organizaciones criminales, en particular a las distintas facciones del Cártel de Sinaloa”.

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“A principios de este año y del año pasado, la mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y sus alrededores eran de una facción específica de Los Chapitos, y ahora ya no: ahora han sido detenidos integrantes de Los Chapitos y de otras facciones. Es decir, estos grupos se han ido reduciendo”, añadió el secretario de seguridad del país.

También señaló que no todos los crímenes están orquestados por cárteles o grandes grupos criminales en delitos como la extorsión y el cobro de piso.

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“Por supuesto, hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan en el nombre de una organización más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos estén aliados; hay casos que sí, pero hay muchos que no son parte de un cártel como tal”.

La facción de La Plaza replicó la prohibición de fentanilo de Los Chapitos. (X/@CharroNegro_Mx)

Ante el cuestionamiento respecto a Baja California Sur, como en Los Cabos, donde se plantea una situación en la que Los Chapitos manejan giros negros y, presuntamente, distribución de agua, esto señaló:

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“Sí hay una célula del Cártel de Sinaloa bien identificada que principalmente se dedica al narcomenudeo y a giros negros; ha habido detenidos y seguimos investigando”, dijo García Harfuch.

La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que, en este caso, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró dos tomas en el municipio y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.

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Operativo en Los Cabos

Los recientes operativos desplegados por fuerzas federales en Baja California Sur la semana pasada parecen tener un objetivo definido: debilitar la estructura operativa de Los Chapitos en una de las regiones que durante años fue considerada un punto estratégico para esta facción del Cártel de Sinaloa.

Elementos de la Guardia Nacional y la Sedena en vehículos todoterreno con uniformes tácticos vigilan una calle de Baja California Sur, con palmeras y edificios turísticos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas semanas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones estatales han desarrollado una serie de acciones coordinadas en distintos puntos de San José del Cabo, municipio que concentra parte importante de la actividad turística y económica de la entidad.

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Las intervenciones han derivado en enfrentamientos armados, cateos, aseguramientos de armamento y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales, en lo que autoridades consideran una nueva etapa de presión contra la organización ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

San José del Cabo, objetivo prioritario de la estrategia federal

De acuerdo con información difundida por el semanario ZETA Tijuana y citada por fuentes de inteligencia federal, la instrucción del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sería incrementar la presión sobre las operaciones de Los Chapitos en Baja California Sur, especialmente en San José del Cabo.

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Según dicha versión, esta región era considerada uno de los bastiones económicos y territoriales más relevantes para la facción criminal, debido a su ubicación estratégica y a la actividad económica que genera el corredor turístico de Los Cabos.

Los operativos comenzaron luego de diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de hombres armados en la comunidad de Santa Anita. Posteriormente se registró un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados, lo que detonó una serie de acciones de seguridad en distintos puntos del municipio.

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En los días posteriores, fuerzas federales realizaron intervenciones en colonias como Monterreal y en la zona conocida como La Ballena. Como resultado, las autoridades informaron sobre la detención de presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de armamento de alto poder.

Entre lo decomisado destacan más de una decena de armas largas, municiones para lanzagranadas, chalecos balísticos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y más de un centenar de explosivos artesanales. Además, fueron ubicados inmuebles que presuntamente funcionaban como casas de seguridad para integrantes de la organización criminal.

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Los líderes de Los Chapitos que siguen siendo prioridad

Los Chapitos constituyen una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa y están integrados por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras la captura y posterior extradición de Ovidio Guzmán López a Estados Unidos, así como la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López a autoridades estadounidenses en 2024, las miradas de las agencias de seguridad mexicanas y norteamericanas se concentran ahora en dos figuras clave: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Ambos son señalados como los principales líderes operativos de la organización y continúan siendo considerados objetivos prioritarios debido a la influencia que mantienen en diversas regiones del país.

Las autoridades sostienen que la estructura de Los Chapitos conserva capacidad financiera, logística y armada suficiente para operar redes de tráfico de drogas, movilización de recursos y reclutamiento de integrantes.