Lluvias intensas y calor extremo afectarán a gran parte de México este sábado: Guerrero, Sonora y Sinaloa entre las entidades más impactadas

Se esperan fuertes lluvias en Guerrero y otras entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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Las condiciones meteorológicas para este sábado estarán marcadas por un contraste extremo en México, con lluvias intensas en gran parte del territorio nacional y una persistente onda de calor que mantendrá temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas entidades del norte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con diversos sistemas atmosféricos, continuará favoreciendo precipitaciones de fuertes a muy fuertes en el noroeste, mientras que circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 23 provocarán lluvias importantes en el centro, occidente, oriente, sur y sureste del país.

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Guerrero tendrá lluvias intensas durante este sábado

Clima SMN (@conagua_clima/X)

El SMN informó que Guerrero será la única entidad donde se esperan lluvias puntuales intensas, por lo que existe riesgo de incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos en zonas vulnerables.

Además de Guerrero, también se pronostican lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit debido a la persistencia del monzón mexicano.

Mientras tanto, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

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Las autoridades señalaron que estas precipitaciones podrían reducir significativamente la visibilidad en carreteras, ocasionar inundaciones repentinas y provocar deslaves en zonas montañosas.

Monzón mexicano y frente frío favorecerán lluvias en el norte

Una pantalla de radar meteorológico ilustra la formación de la onda tropical 22 con zonas de lluvias intensas sobre el sur de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monzón mexicano continuará siendo el principal sistema responsable de las lluvias en el noroeste del país, principalmente sobre Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

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A este fenómeno se sumará un frente frío que se extenderá cerca de la frontera noreste de México e interactuará con un canal de baja presión, originando chubascos, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, durante el transcurso del día persistirán rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en entidades del norte, noreste y sureste del país, incluyendo Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Onda tropical 23 incrementará las lluvias en el sureste

Otro de los sistemas que influirá en las condiciones del tiempo será la onda tropical número 23, la cual avanzará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán.

Su desplazamiento favorecerá lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de reforzar las precipitaciones en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

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Los especialistas recomendaron a la población mantenerse atenta ante posibles afectaciones por acumulación de agua, crecidas de ríos y caída de árboles derivadas de los fuertes vientos.

Persistirá la onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados

Pese a la presencia de un frente frío en el norte, prevalecerán las altas temperaturas. Foto: Infobae México/Jesús Avilés

Mientras una parte del país enfrentará lluvias abundantes, otra continuará bajo condiciones de calor extremo.

El anticiclón ubicado en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en el norte de México, donde Baja California y Sonora registrarán temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius.

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La onda de calor continuará afectando regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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El Servicio Meteorológico Nacional recomendó seguir de cerca los avisos oficiales durante las próximas horas, ya que las lluvias intensas, las tormentas eléctricas y las altas temperaturas podrían generar condiciones de riesgo en distintas regiones del país.