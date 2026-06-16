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¿Cuánto ganará Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres? Esto es lo que se sabe

La futura nueva titular podría percibir un salario anual similar al de Citlalli Hernández, aquí la cifra

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La actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado se perfila para encabezar la dependencia federal, que permanece sin responsable formal desde la salida de Citlalli Hernández Mora en abril pasado, según lo informado este lunes. (Infobae-Jovani Perez)
La actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado se perfila para encabezar la dependencia federal, que permanece sin responsable formal desde la salida de Citlalli Hernández Mora en abril pasado, según lo informado este lunes. (Infobae-Jovani Perez)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que permanece sin una secretaria formal desde la salida de Citlalli Hernández Mora en abril pasado. Ante el anuncio, en redes sociales ha circulado interés por conocer cuánto percibirá la senadora en su nuevo cargo.

La mandataria adelantó quién ocupará la titularidad de la Secretaría. (Presidencia)

¿Cuándo se incorpora Laura Itzel Castillo?

De acuerdo con la propia presidenta, Laura Itzel Castillo asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya sus funciones al frente del Senado de la República. La propia Castillo precisó en redes sociales que su llegada ocurrirá una vez que concluya su gestión al frente de la Cámara de Senadores al finalizar el mes de agosto o septiembre.

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Mientras se concreta el relevo, la subsecretaria Ingrid Gómez continuará encabezando las actividades de la dependencia.

Lo que gana actualmente como senadora

Según el portal de obligaciones de transparencia del Senado de la República (periodo julio-septiembre 2025), Laura Itzel Castillo Juárez reporta un sueldo mensual bruto y neto de $0.00, además de los siguientes ingresos:

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  • Dieta mensual: $190,023.19 bruto / $131,874.01 neto
  • Aguinaldo anual: $382,207.41 bruto / $253,364.25 neto
  • Seguridad Social ISSSTE: $3,156.60 mensual
  • Seguridad Social FOVISSSTE: $1,697.10 mensual
  • Seguridad Social SAR: $678.84 mensual

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial el sueldo que percibirá Castillo como secretaria de las Mujeres.

En el registro del Senado correspondiente al periodo julio-septiembre de 2025
En el registro del Senado correspondiente al periodo julio-septiembre de 2025

Lo que declaró Citlalli Hernández al dejar el cargo

Citlalli Hernández, a quien Castillo sustituirá, presentó su declaración de conclusión de encargo en el sistema DeclaraNet. En ese documento, reportó una remuneración neta total del año en curso a la fecha de conclusión del empleo (por sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, después de impuestos) de $468,779 pesos, sin ingresos adicionales por actividad empresarial, financiera, profesional o de otro tipo.

En la declaración de conclusión presentada en DeclaraNet, la ex funcionaria informa el acumulado del año en curso a la fecha de salida, sin percepciones extra por actividades empresariales, financieras o profesionales.
En la declaración de conclusión presentada en DeclaraNet, la ex funcionaria informa el acumulado del año en curso a la fecha de salida, sin percepciones extra por actividades empresariales, financieras o profesionales.

Esta cifra contrasta con la declarada al inicio de su gestión, cuando Hernández reportó una remuneración mensual neta de $132,014 pesos por su cargo público, también sin otros ingresos adicionales declarados.

La cifra asentada en el arranque del cargo se presenta como pago por su función pública y sin entradas adicionales, de acuerdo con el documento referido, en un periodo distinto al acumulado reportado al cierre
La cifra asentada en el arranque del cargo se presenta como pago por su función pública y sin entradas adicionales, de acuerdo con el documento referido, en un periodo distinto al acumulado reportado al cierre

Es importante señalar que ambas cifras de Citlalli Hernández corresponden a distintos periodos y conceptos: una es el monto mensual declarado al inicio del cargo, mientras que la otra es el acumulado neto reportado al concluir su encargo en 2026, por lo que no son cifras directamente comparables como salario mensual.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre cuál será el sueldo de Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres, dependencia que opera bajo los tabuladores de la administración pública federal, distintos a los del Poder Legislativo.

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