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Disparos interrumpen partido de softbol en Sonora: detonaciones quedan grabadas en transmisión

El video en redes sociales registró el momento en que peloteros, jueces y público corren para ponerse a salvo durante un encuentro en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses

Este video es una cobertura de un partido de béisbol nocturno. Las imágenes muestran un campo de tierra iluminado artificialmente con varios jugadores en acción. La toma se realiza a través de una valla metálica. Un marcador digital en la esquina superior derecha indica que los equipos DBA y BRO tienen un empate de 9 a 9 sin outs. Se observan jugadores con uniformes oscuros y rojos. El ambiente es de un evento deportivo en vivo. RRSS
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Detonaciones de arma de fuego interrumpieron la noche del sábado 1 de agosto un juego de softbol en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses de Nogales, Sonora, cuando jugadores, árbitros y asistentes abandonaron el terreno de juego en busca de resguardo al escuchar varios disparos. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo difundida a través de redes sociales. Ninguna autoridad había emitido información oficial hasta el cierre de la nota.

El partido se desarrollaba con normalidad cuando comenzaron a escucharse las detonaciones. En cuestión de segundos, el campo quedó vacío: jugadores, ampayers y espectadores corrieron a ponerse a salvo, según se aprecia en el video que circuló en plataformas digitales.

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La transmisión en vivo documentó el instante exacto en que los disparos irrumpieron en el encuentro y se convirtió en la principal fuente de información sobre lo ocurrido, ante la ausencia de un pronunciamiento oficial.

Video en redes sociales, primer registro del incidente

El partido era seguido en tiempo real por usuarios de distintas plataformas digitales cuando las detonaciones se escucharon con claridad en el audio de la transmisión. Las imágenes muestran el momento en que el ambiente del juego se transforma abruptamente.

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Disparos interrumpen partido de softbol en Sonora: detonaciones quedan grabadas en transmisión. Captura de pantalla.
Disparos interrumpen partido de softbol en Sonora: detonaciones quedan grabadas en transmisión. Captura de pantalla.

La reacción fue inmediata. Jugadores de ambos equipos, los árbitros del encuentro y quienes se encontraban en las gradas o alrededores del campo abandonaron sus posiciones y buscaron alejarse del área.

Corporaciones de seguridad se movilizaron hacia la zona

Tras el reporte del incidente, diversas corporaciones de seguridad se desplazaron hacia el sector donde se ubica la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses.

Las autoridades no han precisado qué cuerpos acudieron al lugar ni cuál fue el resultado del operativo. No se informó sobre la detención de personas vinculadas al incidente ni sobre la existencia de heridos dentro o fuera del recinto.

Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
Disparos interrumpen partido de softbol en Sonora: detonaciones quedan grabadas en transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de un parte oficial dejó a la ciudadanía nogalense sin una versión institucional de los hechos horas después de ocurrido el evento.

Sonora, con episodios recientes de violencia en espacios públicos

El incidente en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses no ocurre de manera aislada. Distintos municipios de Sonora han registrado en fechas recientes episodios de violencia en espacios de convivencia pública, entre ellos entornos familiares, recreativos y deportivos.

Esta situación ha generado preocupación entre la ciudadanía por el impacto que este tipo de sucesos tiene en la convivencia social.

La nota se encuentra en desarrollo y será actualizada conforme las autoridades den a conocer nuevos datos.

Nogales, frontera marcada por la violencia

Nogales es uno de los municipios de Sonora con mayor concentración de organizaciones criminales. En la ciudad operan principalmente los Gigios, célula vinculada a La Mayiza y comandada por Sergio Valenzuela Valenzuela, considerada la organización dominante en la plaza. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también tiene presencia en el municipio.

En 2025, el municipio registró 63 homicidios dolosos, una reducción del 25% frente a los 84 del año anterior, de acuerdo con datos del gobierno de Sonora. Pese a esa baja, la percepción de inseguridad entre los habitantes ha ido en aumento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los primeros meses de 2025 marcaron un punto crítico: 23 homicidios en los primeros tres meses del año, además de cuerpos localizados en fosas clandestinas por el colectivo Madres Buscadoras de Nogales. En julio de 2026, un hombre murió por disparo en la colonia Artículo 27 mientras su primo resultó herido al intentar auxiliarlo; los responsables no fueron detenidos.

El Hospital General de Nogales atiende entre seis y nueve emergencias relacionadas con fentanilo por semana, y alrededor del 70% de los asesinatos en la ciudad están vinculados al mercado local de drogas, según un informe de InSight Crime publicado en marzo de 2026.

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