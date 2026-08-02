Carboxiterapia: qué es, para qué sirve y cuáles son sus posibles riesgos

La aplicación de dióxido de carbono medicinal se promociona como una alternativa para mejorar la apariencia de la celulitis, las estrías, las ojeras y la flacidez

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La carboxiterapia ha ganado terreno dentro de los tratamientos estéticos dirigidos a mejorar la apariencia de la piel sin recurrir a una intervención quirúrgica. El procedimiento consiste en administrar dióxido de carbono (CO₂) medicinal debajo de la piel mediante pequeñas inyecciones, con un flujo y una cantidad controlados.

Entre sus aplicaciones más difundidas se encuentran el tratamiento de la celulitis, las estrías, la flacidez, algunas cicatrices, las ojeras de origen vascular y determinados depósitos de grasa localizada. Sin embargo, antes de someterse a una sesión es importante conocer sus alcances, posibles efectos secundarios y contraindicaciones.

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Aunque algunas revisiones científicas describen la carboxiterapia como una técnica mínimamente invasiva y generalmente bien tolerada, la evidencia sobre su eficacia no es igual para todas sus aplicaciones. Por ello, no debe considerarse una solución garantizada ni un método para bajar de peso.

¿Qué es la carboxiterapia y cómo se realiza?

La carboxiterapia consiste en introducir dióxido de carbono medicinal en el tejido subcutáneo mediante una aguja fina conectada a un equipo que regula el flujo del gas. El CO₂ administrado se difunde en los tejidos y posteriormente es transportado por la sangre hasta los pulmones, donde se elimina mediante la respiración.

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El principio del tratamiento se relaciona con la respuesta del organismo ante una mayor concentración local de dióxido de carbono. Esto puede provocar vasodilatación y un incremento temporal del flujo sanguíneo en la zona tratada.

La carboxiterapia utiliza dióxido de carbono medicinal, administrado mediante un equipo regulador y una aguja fina, para tratar distintas zonas del cuerpo con fines estéticos

De acuerdo con revisiones médicas sobre su empleo en dermatología, este mecanismo podría favorecer la oxigenación de los tejidos y estimular la actividad de los fibroblastos, células relacionadas con la producción de colágeno.

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No obstante, la respuesta puede variar entre pacientes y normalmente se requieren varias aplicaciones para observar cambios.

¿Para qué sirve la carboxiterapia?

En el campo estético, la técnica se emplea principalmente para intentar mejorar:

La apariencia de la celulitis.

Las estrías y algunas cicatrices.

La flacidez y la elasticidad de la piel.

Las ojeras relacionadas con una circulación deficiente.

Ciertos depósitos de grasa localizada.

Algunas líneas finas y signos de envejecimiento cutáneo.

Los especialistas también han estudiado su uso en otras áreas de la dermatología. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones requieren más investigaciones, especialmente ensayos clínicos amplios que permitan establecer con mayor precisión su eficacia y la duración de sus resultados.

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La carboxiterapia no reemplaza a la liposucción y tampoco debe presentarse como una terapia para tratar el sobrepeso o la obesidad. En el caso de la grasa localizada y la celulitis, los cambios pueden ser discretos, temporales y diferentes en cada persona.

¿La carboxiterapia produce dolor?

Durante la aplicación es posible experimentar presión, ardor, sensación de distensión, calor u hormigueo. La intensidad de estas molestias depende de la zona, la cantidad y velocidad del gas administrado, así como de la sensibilidad de cada paciente.

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Después de la sesión pueden aparecer enrojecimiento, inflamación y pequeños hematomas en los puntos donde se introdujo la aguja. Estas reacciones suelen ser temporales, pero cualquier dolor intenso, cambio persistente en la coloración de la piel o inflamación que empeore requiere valoración médica.

La carboxiterapia utiliza dióxido de carbono medicinal, administrado mediante un equipo regulador y una aguja fina, para tratar distintas zonas del cuerpo con fines estéticos

¿Cuáles son sus posibles riesgos?

Además de molestias, moretones e inflamación, cualquier procedimiento que atraviese la piel implica un riesgo de infección, especialmente si no se utilizan materiales estériles o se realiza en instalaciones inadecuadas.

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Una aplicación incorrecta, el uso de equipos sin controles apropiados o la falta de capacitación del responsable pueden aumentar la posibilidad de complicaciones. Las zonas delicadas, como el contorno de los ojos, requieren especial cuidado por su anatomía y cercanía con estructuras sensibles.

¿Quiénes deberían evitar este tratamiento?

La carboxiterapia no es adecuada para todas las personas. Generalmente debe evitarse durante el embarazo y cuando existen infecciones o lesiones activas en el área que se desea tratar. Quienes padezcan enfermedades cardiacas o respiratorias graves, insuficiencia renal, trastornos de coagulación u otras condiciones crónicas necesitan una evaluación médica individual.

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Antes del procedimiento también se deben comunicar los medicamentos y suplementos utilizados, principalmente aquellos que pueden favorecer el sangrado o la formación de hematomas. El tratamiento debe ser realizado por personal sanitario capacitado, con material estéril y después de elaborar una historia clínica.

La recomendación central es desconfiar de establecimientos que prometan resultados inmediatos, permanentes o idénticos para todos. Una valoración profesional permite determinar si la carboxiterapia es pertinente, establecer expectativas realistas y reducir riesgos evitables.

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