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Alcalde de Escuinapa admite que la violencia ha rebasado a las autoridades tras ataques armados y asesinatos

Víctor Manuel Díaz Simental declaró con anterioridad que la seguridad debía sentirse y “no verse”

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Alcalde de Escuinapa, Sinaloa
Foto: Policía Municipal Culiacán / Gobierno de Escuinapa

La violencia recrudeció en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, desde finales del año pasado y no se ha detenido. El hecho más reciente que indignó a los habitantes se registró la madrugada de este lunes, cuando fueron asesinados a balazos Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, y su tío, Arturo Ramiro Quintero Ortega, mientras se dirigían a un hospital.

Luego del doble homicidio, el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, reconoció que la violencia ya ha rebasado a las autoridades del estado al no tener la capacidad de respuesta requerida.

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En entrevista con Noroeste, el edil también reconoció que la población puede sentirse enojada ante el clima de inseguridad, por lo que solicitará mayor presencia de elementos de seguridad para que a largo plazo se pueda garantizar su bienestar.

“Créanme que les doy la razón, hay enojo porque la autoridad no hemos tenido la capacidad de responder a la altura de la circunstancia, esa es la realidad, que nos ha rebasado”, comentó.

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Pedirá apoyo a la gobernadora para restablecer la paz

Sinaloa, bloqueos, incendios, enfrentamientos, Escuinapa
(FOTO: RRSS)

Víctor Manuel Díaz detalló al medio antes mencionado que se dirigiría a Culiacán para atender un evento público, pero aprovechará para después buscar a la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, con la finalidad de que se brinde apoyo a Escuinapa.

“Le voy a volver a solicitar lo que ya hemos venido haciendo...dijo que no hemos pedido apoyos extraordinarios, hemos pedido apoyos, ahora será extraordinarios, el término es que queremos paz en Escuinapa”, comentó.

Esta misma solicitud la realizaron el pasado sábado 30 de mayo decenas de habitantes de Escuinapa, quienes se dieron cita en las calles para realizar una marcha pacífica para exigir paz y justicia.

Vestidos de blanco y con pancartas en las que se leían mensajes como: “Que vuelva la paz”, “Exigimos justicia en Escuinapa”, entre otros, los ciudadanos se movilizaron para pedir el reforzamiento de la seguridad ante el incremento de la violencia.

A pesar de sus solicitudes, la madrugada de este lunes se volvió a registrar un ataque armado que culminó con el asesinato de una menor de edad y su tío cuando buscaban atención médica.

La agresión que ha provocado indignación en Sinaloa

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en las inmediaciones de una gasolinera en la salida sur de Escuinapa, muestran el momento en que varios vehículos apostados en la zona abren fuego contra la motocicleta en la que viajaban Grecia Guadalupe Gallardo Ulloa, de 14 años, su tío Arturo Ramiro Quintero Ortega y la esposa de este, Yessica Siboney. Uno de los vehículos se regresa y dispara al menos 25 veces más. (@Eco1_LVM)

Luego de que el ataque armado en contra de la menor y su tío se registró en medio de un apagón que afectó a varios puntos del municipio, el alcalde señaló que se trató de un “bombazo”.

Lo anterior luego de que pobladores reportaron explosiones desde la noche del domingo en distintos puntos. Asimismo, se registró un ataque con dron que los dejó sin electricidad.

Tanto Grecia Guadalupe como su tío, Arturo Ramiro, se dirigían a un hospital por una picadura de alacrán, pero fueron atacados a balazos cuando se encontraban frente a una gasolinera. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad, así como testigos que también captaron a Yessica Siboney, esposa del hombre, quien logró sobrevivir pero quedó herida.

Las autoridades dijeron en un primer momento que la familia había quedado en un fuego cruzado, pero las imágenes del video muestran que se trató de un ataque directo.

Alcalde decía que la seguridad debía sentirse y no verse; hoy reconoce que la violencia los rebasó

(Ayuntamiento de Escuinapa)
(Ayuntamiento de Escuinapa)

Fue el pasado 2 de junio cuando el alcalde de Escuinapa dijo en entrevista con Noroeste que las acciones en seguridad tienen que ser similares a los de países desarrollados, donde las personas la perciben sin necesidad de que haya militares o elementos de seguridad en las calles.

“La seguridad (a la que) queremos llegar es a los niveles de países desarrollados: que se sienta, no que se vea. No queremos ver grandes equipamientos armados, queremos salir a caminar seguros a cualquier hora del día y la seguridad se siente, no tiene que verse”, aseguró tras ser cuestionado sobre la disminución de la presencia policiaca en la región.

Tanto sus declaraciones como los hechos violentos (que han ido desde ataques con explosivos a inmuebles del Ayuntamiento, así como el asesinato del subdirector de la Policía Municipal) se dan en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil asesinatos.

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