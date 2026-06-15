Beatriz Mojica repite aspiración: deja el Senado y va nuevamente por la candidatura en Guerrero

La senadora Beatriz Mojica Morga solicitó licencia al Senado de la República para separarse de sus funciones legislativas y participar en el proceso interno de Morena mediante el cual se definirá a la persona que encabezará la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, figura que posteriormente podría convertirse en la candidatura del partido a la gubernatura en 2027.

La legisladora guerrerense informó su decisión a través de un mensaje difundido este lunes, en el que explicó que dedicará tiempo completo a recorrer el estado, fortalecer la organización territorial del movimiento y mantener contacto con militantes y simpatizantes en las distintas regiones de la entidad.

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La solicitud fue presentada ante la Mesa Directiva del Senado y se prevé que sea analizada y votada en los próximos días por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Convocatoria de Morena se emitirá en junio

La separación temporal de Mojica ocurre a una semana de que Morena ponga en marcha formalmente el proceso para definir a sus coordinadores estatales en las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

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De acuerdo con los acuerdos internos del partido, el próximo 22 de junio se abrirá el registro para las personas interesadas en participar.

Posteriormente, la definición de los perfiles se realizará mediante encuestas, mecanismo que Morena ha utilizado en procesos recientes para seleccionar candidaturas y coordinaciones políticas.

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La senadora señaló que su decisión se apega a las reglas establecidas por el partido y destacó la importancia de la participación democrática dentro del movimiento.

Crece la lista de aspirantes en Guerrero

La contienda interna de Morena en Guerrero ha comenzado a reunir a diversas figuras políticas con presencia en el estado.

Entre los nombres que han manifestado interés o han sido mencionados como posibles participantes destacan:

Beatriz Mojica Morga , senadora de la República.

Abelina López Rodríguez , presidenta municipal de Acapulco.

Esthela Damián Peralta , exconsejera jurídica de la Presidencia.

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros , exdelegado federal en Guerrero.

Félix Salgado Macedonio , senador de la República.

Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Abelina López Rodríguez se perfila como una de las principales aspirantes de Morena en Guerrero rumbo a 2027.

La definición de la candidatura morenista será una de las más observadas rumbo a la renovación de la gubernatura guerrerense.

Segunda ocasión en que busca gobernar Guerrero

La actual participación de Mojica representa la segunda ocasión en que busca llegar al gobierno estatal.

En 2015 fue postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como candidata a la gubernatura de Guerrero, luego de obtener el respaldo mayoritario del Consejo Estatal perredista.

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Durante aquel proceso electoral contendió frente a Héctor Astudillo Flores, candidato del PRI, quien finalmente ganó la elección.

Beatriz Mojica busca por segunda ocasión la gubernatura de Guerrero. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Once años después, la política guerrerense vuelve a colocarse en una ruta electoral para intentar obtener la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, ahora desde Morena.

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Trayectoria de Beatriz Mojica

Originaria de la región Costa Chica de Guerrero, Beatriz Mojica es licenciada en Comunicación y cuenta con estudios de maestría en políticas públicas y gestión de política económica.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos de representación popular y en la administración pública. Ha sido diputada local, diputada federal y actualmente se desempeña como senadora de la República.

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Asimismo, se convirtió en la primera mujer afromexicana en obtener un escaño en el Senado mediante una acción afirmativa. En la Cámara Alta preside la Comisión de Cultura y forma parte de diversas comisiones legislativas.

Beatriz Mojica, una de las principales figuras políticas de Guerrero en el Senado.(Foto: Twitter/Beatriz_Mojica)

Patricia Bazán asumirá el escaño durante la licencia

Durante el periodo de licencia de Mojica, su suplente, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, asumirá la representación de Guerrero en el Senado.

Al anunciar su decisión, la legisladora agradeció el respaldo recibido durante su trayectoria política y afirmó que continuará participando en las actividades relacionadas con el proyecto político de Morena y del gobierno federal.

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La solicitud de licencia de Beatriz Mojica se suma a otros movimientos registrados dentro de Morena de cara a las elecciones de 2027, proceso en el que estarán en disputa 17 gubernaturas y que ha comenzado a generar reacomodos entre legisladores y actores políticos interesados en competir por cargos de elección popular.