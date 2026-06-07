México

Detienen a ocho policías de Veracruz por secuestro agravado y tortura durante un operativo federal

Las detenciones se realizaron en distintos municipios tras investigaciones ministeriales que los relacionan con la privación de la libertad de varias personas en Xalapa en 2023

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(Imagen ilustrativa | Infobae México, FGR)
(Imagen ilustrativa | Infobae México, FGR)

Ocho elementos de la Policía Estatal de Veracruz, entre ellos un comandante en activo, fueron detenidos por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y tortura, en hechos ocurridos en julio de 2023 en la ciudad de Xalapa, de acuerdo con investigaciones ministeriales en curso.

Las indagatorias señalan que las víctimas fueron interceptadas cuando se encontraban afuera de una tienda de conveniencia, en la capital del estado, donde habrían sido privadas de la libertad por un grupo de policías que se desplazaban en una patrulla oficial tipo pick up.

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De acuerdo con la investigación, las personas fueron trasladadas a bordo de la unidad policial y posteriormente sometidas a agresiones físicas, además de actos de tortura, antes de ser liberadas hasta el día siguiente.

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como Sergio “N”, Jorge “N”, Jesús “N”, Aarón “N”, Yadira “N”, Yael “N”, Lino “N” y Conrado “N”, quienes habrían participado directamente en los hechos denunciados por las víctimas.

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La detención de los ocho elementos se llevó a cabo mediante operativos coordinados entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desplegados en distintos puntos del estado de Veracruz, entre ellos Xalapa, Cuitláhuac, Jilotepec, el puerto de Veracruz y Naolinco de Victoria.

De acuerdo con las autoridades federales, los policías están señalados por los delitos de secuestro agravado y tortura, dentro de una carpeta de investigación abierta a partir de la denuncia presentada por las víctimas.

Tras su aseguramiento, los detenidos fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Emiliano Zapata, donde un juez federal definirá en las próximas horas su situación jurídica.

El proceso por los delitos de secuestro agravado y tortura son considerados de máxima gravedad en la legislación mexicana y son sancionados con penas que pueden alcanzar varias décadas de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de acreditarse su responsabilidad penal.

Será la autoridad judicial federal la que determine el grado de participación de cada uno de los imputados y resuelva su situación jurídica conforme avance la audiencia inicial del caso.

Abuso policial y procesos por tortura y desaparición, un patrón recurrente en corporaciones de seguridad en México

Los casos de Veracruz se inscriben en una serie de procesos penales abiertos en distintas entidades del país donde elementos de corporaciones policiales han sido señalados por delitos graves como secuestro, tortura o desaparición forzada, generalmente en el contexto del uso de patrullas oficiales o de estructuras institucionales para la comisión de ilícitos.

En distintos expedientes judiciales y resoluciones federales, se ha documentado que este tipo de conductas ha involucrado tanto a policías municipales como estatales, con procesos que han derivado en detenciones, judicialización y, en algunos casos, sentencias condenatorias, particularmente cuando se acredita el abuso de autoridad y la participación directa en la privación ilegal de la libertad de civiles.

Estos antecedentes han sido utilizados por autoridades ministeriales y federales como referencia en investigaciones donde se analiza la posible responsabilidad individual y colectiva de los elementos involucrados, así como el uso de recursos oficiales en la comisión de los delitos.

Los hechos ocurridos en Veracruz se suman a ese contexto de judicialización de corporaciones policiales por delitos de alto impacto, en los que la intervención de autoridades federales ha sido determinante para la detención y procesamiento de los implicados.

En este tipo de casos, la resolución queda en manos de jueces federales, quienes deben determinar no sólo la responsabilidad penal, sino también el grado de participación de cada uno de los acusados dentro de las estructuras de seguridad pública.

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