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Onda tropical 23 avanza al sur de México con lluvias fuertes y un nuevo frente frío amenaza la frontera norte

Ambos sistemas favorecerán lluvias, vientos fuertes y tormentas en varias entidades este domingo 2 de agosto

Mapa de México en relieve con nubes, gotas de lluvia, una sombrilla y flechas. Etiquetas indican Onda Tropical 23 y Frente Frío.
Un mapa en relieve de México ilustra el avance de la onda tropical 23 sobre el sur y el frente frío que amenaza la frontera norte con nubes y lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La temporada de lluvias continuará activa en buena parte del territorio nacional este domingo 2 de agosto, debido a la combinación de varios sistemas meteorológicos que provocarán precipitaciones de fuertes a intensas, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en distintas regiones del país.

De acuerdo con el más reciente Pronóstico Meteorológico General del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 23 avanzará sobre el sur de México, mientras que un frente frío permanecerá cerca de la frontera norte, favoreciendo condiciones para lluvias importantes en estados del norte, centro, oriente y sureste.

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Además, el organismo advirtió que las lluvias más intensas podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en carreteras, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Onda tropical 23 provocará lluvias fuertes en el sur, centro y sureste

El SMN informó que la onda tropical número 23 se desplazará al sur del territorio nacional e interactuará con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de condiciones de inestabilidad atmosférica.

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Esta combinación favorecerá lluvias fuertes y muy fuertes principalmente en entidades del centro, oriente y sureste de México, mientras que el organismo continuará vigilando el desplazamiento del sistema durante las próximas horas.

Estados con lluvias más intensas este domingo

El pronóstico del SMN establece el siguiente panorama:

  • Lluvias intensas (75 a 150 mm):
    • Sinaloa (centro y sur)
    • Chihuahua (sur)
    • Durango (oeste y sur)
    • Nayarit (norte)
  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Sonora (sur)
    • Zacatecas (sur)
    • Jalisco (norte y noroeste)
    • Colima
    • Guerrero (oeste)
    • Chiapas (sur)
  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Aguascalientes
    • San Luis Potosí
    • Tamaulipas
    • Michoacán
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Tlaxcala
    • Estado de México
    • Oaxaca
  • Chubascos (5 a 25 mm):
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
    • Baja California Sur
  • Lluvias aisladas:
    • Baja California.

Nuevo frente frío favorecerá tormentas y fuertes vientos en la frontera norte

Aunque se trata de un sistema ubicado cerca del límite con Estados Unidos, el frente frío interactuará con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, generando lluvias fuertes y vientos considerables en el norte del país.

Los estados con mayor impacto serán:

  • Coahuila
  • Nuevo León (oeste y norte)
  • Tamaulipas (norte)

En estas entidades también se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y reducción de la visibilidad por bancos de niebla.

Persistirá el calor extremo en varias entidades

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente muy caluroso en buena parte del norte del país.

El pronóstico contempla:

  • Temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora.
  • Entre 40 y 45 °C en regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.
  • De 35 a 40 °C en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de calor comenzará a disminuir en algunos estados

El SMN también informó que, a partir de este domingo, la onda de calor llegará a su fin en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango

Sin embargo, continuará vigente en:

  • Nuevo León (centro y este)
  • Tamaulipas (oeste)
  • Oaxaca (este y sur)
  • Chiapas (centro y oeste).

¿Cuáles son los principales riesgos por las lluvias pronosticadas?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones previstas para este domingo podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Entre los principales riesgos destacan:

  • Incremento en los niveles de ríos y arroyos.
  • Inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.
  • Deslaves en regiones montañosas.
  • Reducción de la visibilidad por bancos de niebla.
  • Caída de árboles y anuncios debido a las rachas de viento.

Por ello, las autoridades recomendaron mantenerse informados mediante los avisos del SMN y de Protección Civil, evitar cruzar cauces de agua durante tormentas y extremar precauciones si se conduce bajo lluvia intensa.

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