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PAN reta a Sheinbaum: exige derecho de réplica en la Mañanera

El blanquiazul impugnó la orden del Tribunal Electoral para el retiro de spots donde señalaba a Morena como ‘narcopartido’ y restauró el material

Un hombre de traje oscuro y corbata azul habla en un atril con micrófono, a su lado una bandera; una mujer sonriente habla en un atril con micrófono
El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, y la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum participan en foros políticos en México. (Izquierda (PAN), Derecha (Presidencia) )
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Jorge Romero Herrera, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que desde su bancada impulsarán una iniciativa para regular el derecho de réplica en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esto ante los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones planea emitir en materia de derechos de audiencias.

Romero sostuvo en entrevista con Azucena Uresti que, si se exige distinguir entre hechos y opiniones en los medios de comunicación, el mismo estándar debe aplicarse a los espacios oficiales del Gobierno. Consideró que la exposición y el impacto de la conferencia presidencial superan a cualquier otro foro, por lo que reclama igualdad de condiciones para la réplica de los opositores al partido oficialista.

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El dirigente manifestó que el blanquiazul está dispuesto a recurrir a todas las instancias legales para impedir lo que perciben como una amenaza a la libre expresión y la pluralidad democrática. Romero Herrera concluyó que el PAN se mantendrá vigilante y no perderá tiempo en defender a quienes buscan roles de representación, en un escenario político que, a su entender, se ha vuelto desigual por el uso de recursos estatales y la intervención desde el poder.

Debate sobre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión

Jorge Romero se sumó a la preocupación de la Arquidiócesis Primada de México, que consideró los lineamientos de regulación a las audiencias como un riesgo para la libertad de expresión. La Iglesia católica advirtió que “ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas”.

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El líder panista acusó al gobierno federal de querer instaurar un “Ministerio de la Verdad”, en referencia a la posibilidad de que una comisión oficial determine qué información es veraz o no. El dirigente llamó a la ciudadanía a resistir cualquier intento de censura, advirtiendo que el precedente de la reforma penal en Puebla, denominada como ley censura (que tipificaba el delito de ciberasedio y que fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalida su aplicación) podría extenderse a nivel nacional.

Comunicado oficial.
Comunicado oficial.

Asimismo, Romero Herrera recordó que hace un mes el Instituto Politécnico Electoral (INE) ordenó al PAN retirar un mensaje en el que se acusaba a Morena de ser un “narcopatido”. El PAN impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral, que finalmente les permitió la reposición del material. Por lo que, según el dirigente, este episodio ejemplifica el riesgo de que instancias gubernamentales puedan decidir qué opiniones se permiten o no en la arena pública.

Sobre la actuación del INE, el panista afirmó que su partido cuida estrictamente la legalidad en sus acciones, evitando actos anticipados de campaña. Explicó que solo se configura una campaña política anticipada si el aspirante pide explícitamente el voto o declara su intención de ser candidato, lo que, asegura, no ha ocurrido en este proceso.

La presidenta resaltó que la libertad esta asociada al bienestar y justicia social en medio de criticas por la iniciativa de derecho a las audiencias.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que su intención no es censurar, a sus opositores les ha subrayado todas las expresiones que hacen en redes sociales o en los microfónos de medios de comunicación. Simultáneamente, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, tiene prohibido llamar “narcopartido” a Morena por determinación del INE.

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