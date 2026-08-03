Exjefe de la Policía de Mexicali rechaza acusaciones por desaparición forzada y cuestiona investigación de la Fiscalía

Pedro Ariel Mendívil García fue detenido el martes 28 de julio en su domicilio de la colonia Los Arcos, en Mexicali, por elementos de la FGE con apoyo de la Sedena, la Semar y fuerzas federales. (Crédito: Captura de pantalla)

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El exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California durante la audiencia de vinculación a proceso por la desaparición de dos hombres, realizada este lunes 3 de agosto, y aseguró que la investigación carece de pruebas suficientes para acreditar su presunta responsabilidad.

Durante la diligencia, celebrada ante el juez Fernando Serrano Jiménez, el exfuncionario y otros cuatro policías imputados permanecieron bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras sus defensas expusieron argumentos para solicitar que no fueran vinculados a proceso.

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En su intervención, Mendívil García sostuvo que la Fiscalía construyó una imputación basada en elementos subjetivos y sin evidencia que demostrara un acuerdo entre los acusados para cometer la desaparición ocurrida en enero de 2023.

“No hay un solo dato que demuestre el acuerdo de voluntades con los imputados”, expresó el exdirector ante el juez, al tiempo que pidió que se privilegiaran los principios de presunción de inocencia y carga de la prueba.

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“Me declaro totalmente inocente de los hechos que se me imputan (...) creo que hay una animadversión de ciertos actores hacia mi persona que ha conllevado a la integración de una carpeta de investigación en la que no hay absolutamente nada contra mí”, manifestó.

El exfuncionario también aseguró que no conocía a tres de los policías señalados como coimputados en la causa penal. Durante la audiencia, afirmó que fue hasta el inicio del proceso judicial cuando tuvo contacto con ellos.

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“La primera vez que vi a Jorge Alas fue el día del inicio de la audiencia de formulación de imputación... la primera vez que vi a Eduardo fue en la misma audiencia y la primera vez que vi al señor Juan Carlos Vázquez también fue en esa audiencia”, declaró.

Policías acusan irregularidades durante las investigaciones

Durante la audiencia también declaró el excomandante Luis Alfonso, quien relató que fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigación durante la madrugada del 28 de julio, posteriormente liberado por un presunto error y reaprehendido horas después para ser trasladado a las instalaciones de la Fiscalía.

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(Redes Sociales)

El exmando aseguró que nunca participó en la desaparición de las víctimas y sostuvo que, de haber ocurrido como lo plantea la acusación, habría sido necesaria la coordinación de los 16 mandos que se encontraban de servicio aquella noche.

Por su parte, el agente Eduardo afirmó ser inocente y denunció haber sido víctima de tortura durante las investigaciones ministeriales.

Otro de los imputados, Juan Carlos, calificó el proceso como una injusticia tanto para él como para las familias de las personas desaparecidas.

En tanto, Kevin, también policía municipal, acusó a la fiscal Ariana Betzabeth García Ceceña de actuar con dolo durante la integración de la carpeta de investigación, al asegurar que manipuló pruebas y omitió testimonios que, según su defensa, favorecerían a los acusados.

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La fiscalía sostiene la acusación

De acuerdo con los argumentos expuestos por las defensas, la imputación de la Fiscalía se sustenta principalmente en el testimonio de un elemento policiaco que semanas atrás declaró que mandos de la corporación permitían actividades ilícitas.

Los abogados de los cinco policías sostuvieron que ese testimonio resulta insuficiente para acreditar la participación de sus representados en la desaparición de las dos víctimas.

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Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Fernando Serrano Jiménez decretó un receso y anunció que será posteriormente cuando determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los cinco imputados.

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Pedro Ariel Mendívil García y los demás policías imputados se presumen inocentes y deberán ser considerados como tales mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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Los imputados y sus cargos (o funciones conocidas) son:

Pedro Ariel Mendívil García: exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali

Luis Alfonso: excomandante de la policía municipal de Mexicali

Eduardo: policía municipal de Mexicali

Juan Carlos Vázquez: policía municipal de Mexicali

Jorge Alas: policía municipal de Mexicali

Así fue la desaparición de los dos jóvenes

La Fiscalía General del Estado señala a Pedro Ariel Mendívil García y a otros cuatro policías municipales por su presunta participación en la desaparición de dos jóvenes ocurrida la madrugada del 3 de enero de 2023, quienes, de acuerdo con la investigación, fueron interceptados al salir del bar Shots y posteriormente entregados a integrantes de un grupo delictivo.

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Durante su intervención ante el juez, el exdirector de Seguridad Pública Municipal hizo un recuento de su trayectoria como abogado penalista, exfiscal regional y titular de la corporación policiaca de Mexicali entre 2021 y 2024. Además, destacó que durante su gestión impulsó la creación de la primera Unidad de Búsqueda de Personas dentro de una policía municipal en México.