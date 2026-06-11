México

IMPI retira a vendedores de piratería en inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Como parte de la Operación Limpieza, autoridades intervinieron en los alrededores del recinto deportivo

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Las autoridades compartieron las acciones en sus canales oficiales. Crédito: IMPI
Las autoridades compartieron las acciones en sus canales oficiales. Crédito: IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) retiró a vendedores de mercancía apócrifa en los alrededores del Estadio Ciudad de México como parte de la Operación Limpieza, en el marco del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre México y Sudáfrica.

La acción buscó frenar la comercialización ilegal, proteger la economía formal y salvaguardar los derechos de propiedad industrial.

El operativo incluyó recorridos preventivos en las inmediaciones del recinto deportivo, donde el IMPI identificó y retiró a vendedores que comercializaban productos sin respaldo legal.

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Las acciones contra la piratería son realizadas por las autoridades desde hace meses. Crédito: IMPI
Las acciones contra la piratería son realizadas por las autoridades desde hace meses. Crédito: IMPI

La medida formó parte de la estrategia institucional para combatir la piratería antes, durante y después de los grandes eventos.

El IMPI decomisó más de 19 mil piezas antes del partido inaugural

En abril, el titular del IMPI, Santiago Nieto, informó que en un operativo en el Centro de la Ciudad de México se decomisaron más de 19 mil piezas de productos falsificados vinculados a marcas deportivas, la FIFA y patrocinadores oficiales, con un valor estimado de 6 millones de pesos.

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Esa cifra se sumó a los 15 millones de pesos en mercancía recuperada en Tepito en marzo de este año. Nieto detalló que los artículos asegurados quedaron bajo resguardo del IMPI y serán destruidos si no se acredita su origen lícito.

Desde el primero de abril entró en vigor la regulación del ambush marketing, figura que permite al instituto impedir que empresas no patrocinadoras operen en zonas cercanas a estadios y fan zones.

El IMPI también cuenta con facultades para bloquear sitios de internet donde se promueva piratería o se transmitan partidos en streaming no autorizado, medida respaldada por la SCJN. En ese contexto, el IMPI otorgó la distinción de “marca famosa” a la FIFA.

Información en desarrollo...

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