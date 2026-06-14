México

Clima en Culiacán Rosales: temperatura y probabilidad de lluvia para este 14 de junio

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este domingo en Culiacán Rosales, México.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este domingo, se prevé que en Culiacán Rosales habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 44% y por la noche habrá una posibilidad del 87% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

PUBLICIDAD

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La zona puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Se juega el debut de ambas selecciones en el Grupo D del Mundial, en lo que promete ser un duelo de muchos goles

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Este proyecto televisivo contará con tres días de encierro y retos sin eliminaciones ni votaciones. Participarán personalidades mexicanas y la transmisión se prevé desde la casa de Adame en Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Murciélagos, Perrazos y Acorazados: así se conoce a las tres unidades militares que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó en entre el 10 y el 13 de junio

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Sheinbaum cancela asistencia a evento en Zacatecas, decisión se da tras desencuentro con CNTE en Aguascalientes

Las protestas del magisterio podrían haber llevado a cambiar la agenda de la presidenta de México para el domingo 14 de junio

Sheinbaum cancela asistencia a evento en Zacatecas, decisión se da tras desencuentro con CNTE en Aguascalientes

PAN condena asesinato de edil de Oaxaca y advierte “fracaso” en la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum

Acción Nacional exige investigación pronta y exhaustiva para esclarecer el caso

PAN condena asesinato de edil de Oaxaca y advierte “fracaso” en la estrategia de seguridad del gobierno de Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

Asesinan a balazos a Isela Lizbeth González, asambleísta del PRD Oaxaca, en pleno centro de Santiago Pinotepa Nacional

Fiscalía de Oaxaca detiene a probable autor del ataque contra el presidente municipal de Miahuatlán en menos de 24 horas

Cateo en Zapopan: fuerzas federales aseguran laboratorio de metanfetaminas y un kilo de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

Con rubíes: los detalles del lujoso reloj que Belinda usó en su show del Mundial 2026

Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

DEPORTES

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

José Ramón Fernández califica de “incomprensible” la prohibición de preguntas en español en conferencia de Brasil y Marruecos

El América llega al Mundial 2026: David Beckham y Tom Cruise son captados con su playera

Samuel García recibe a la Selección de Suecia en Monterrey

Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial