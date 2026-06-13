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App MX: qué trámites de salud podrás hacer desde el celular

La App MX muestra la credencial digital del Servicio Universal de Salud, permite consultar derechohabiencia y ubicar hospitales, pero programación de citas y expediente clínico digital se suma desde enero de 2027

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Una enfermera asiste a un hombre con yeso en la pierna y una mujer con yeso en el brazo, quienes usan una laptop frente a una pancarta de ISSSTE.
Cuando la aplicación del Servicio Universal de Salud esté disponible, todas las opciones estarán disponibles en una sola plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de la App MX habrá otra opción para realizar trámites de salud desde el celular sin importar si perteneces al IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar; por el momento la App IMSS Digital, ya está operativa, y la App MX, anunciada por el Gobierno federal aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

Cualquier derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede descargar hoy de forma gratuita la App IMSS Digital en App Store o Play Store.

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Para crear una cuenta basta con la CURP y un correo electrónico. Desde ahí se realizan los trámites de mayor demanda sin acudir a la clínica.

El ISSSTE por su parte cuenta con su propia aplicación Asssite dónde se puede realizar tramites.

Cuando la aplicación del Servicio Universal de Salud esté disponible, todas las opciones estarán disponibles en una sola plataforma.

Trámites disponibles ahora en la App IMSS Digital

Primer plano de una mujer latina de 50 años con cabello gris y rizado, concentrada mientras sostiene y mira un teléfono móvil oscuro con ambas manos.
Los patrones también pueden usar la app para altas patronales, inscripción de trabajadores y trámites de continuación voluntaria en el régimen obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios habilitados en la aplicación incluyen: agendar y cancelar citas médicas familiares y dentales, alta y cambio de clínica, asignación o localización del Número de Seguridad Social (NSS), consulta de vigencia de derechos, localización de unidades médicas por código postal, Cédula Digital de Salud con historial clínico y medicamentos recetados, constancia de no derechohabiencia, constancia de semanas cotizadas, reporte personalizado de cotización, CHKT en línea y trámite de la licencia 140 Bis.

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Los patrones también pueden usar la app para altas patronales, inscripción de trabajadores y trámites de continuación voluntaria en el régimen obligatorio. La lista no es exhaustiva: el IMSS actualiza periódicamente los servicios disponibles en la plataforma.

Cómo agendar una cita desde la App IMSS Digital

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La app permite programar citas tanto para el titular como para sus beneficiarios dados de alta. Los días con disponibilidad aparecen marcados en verde dentro del calendario de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para agendar una cita, el usuario selecciona “Cita Medicina Familiar” en la pantalla principal, elige al titular o a un beneficiario registrado, escoge el día y horario disponibles y confirma. La aplicación genera un comprobante que puede mostrarse directamente desde el celular al llegar a la clínica.

La app permite programar citas tanto para el titular como para sus beneficiarios dados de alta. Los días con disponibilidad aparecen marcados en verde dentro del calendario de la aplicación.

Qué puedes hacer con ASISSSTE Móvil, la app del ISSSTE

La aplicación oficial del ISSSTE, ASISSSTE Móvil, supera el millón de descargas en Play Store y registró una actualización el 18 de mayo de 2026. Permite agendar, consultar y cancelar citas de medicina general y odontología en más de 276 clínicas de primer nivel en todo el país.

Para citas con especialistas se requiere pasar primero por una consulta de medicina general, que emite la hoja de referencia correspondiente. Además de citas, la app da acceso al Expediente Electrónico Único, seguimiento de insumos médicos como oxígeno domiciliario y diálisis, préstamos personales con simulador de montos y chat con agentes de información. Para usarla se necesita CURP, RFC o número de trabajador y los datos de la clínica de adscripción. Como canal complementario opera la línea ISSSTETel 55 4000 1000, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.

Qué es la App MX y por qué aún no está disponible

La App MX es la plataforma móvil del Gobierno federal anunciada para alojar la versión digital de la Credencial del Servicio Universal de Salud. Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, informó que estaría disponible a partir de abril de 2026. Ese plazo no se cumplió y, a la fecha, la aplicación no se encuentra en ninguna tienda de aplicaciones.

El Gobierno federal no ha emitido un comunicado oficial con una nueva fecha de lanzamiento.

Qué funciones tendrá la App MX cuando se lance

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La credencial digital incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos. Además, incorporará dos códigos QR (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los anuncios del Gobierno federal, en su primera versión la App MX permitirá tres funciones en materia de salud: mostrar la credencial digital, consultar el estatus de derechohabiencia en tiempo real y localizar hospitales y unidades médicas disponibles.

La credencial digital incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos. Además, incorporará dos códigos QR: uno para consultar la institución de derechohabiencia y otro para localizar la unidad médica asignada más cercana.

Funciones previstas para 2027

A partir del 1 de enero de 2027, según confirmaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clark García Dobarganes en la conferencia mañanera del 26 de mayo de 2026, la plataforma incorporaría citas en IMSS e ISSSTE, consulta del expediente clínico digital, teleconsultas para personas con problemas de movilidad o en zonas de difícil acceso, seguimiento de tratamientos con inteligencia artificial y localización de puntos de surtimiento de medicamentos gratuitos del programa Salud Casa por Casa. Para 2028 se prevé el surtimiento universal de recetas y consultas externas de especialidad.

Cómo obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

Se deben presentar identificación oficial con fotografía, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. (Infobae-Itzallana)
Se deben presentar identificación oficial con fotografía, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. (Infobae-Itzallana)

El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud es presencial y gratuito. Opera hasta el 31 de diciembre de 2026 en 2,136 módulos activos de la Secretaría de Bienestar en 24 estados del país, de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas. La ubicación del módulo más cercano se consulta en gob.mx/bienestar.

Se deben presentar identificación oficial con fotografía, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. Los menores de edad requieren acta de nacimiento con CURP e identificación del padre, madre o tutor. El proceso incluye revisión de documentos, firma de consentimiento, fotografía y toma de huellas dactilares.

Entre cuatro y seis semanas después del registro, el solicitante recibe una notificación por SMS o llamada desde la línea oficial 079 para recoger su credencial impresa. El uso de la aplicación, cuando esté disponible, será opcional.

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