Nopal crudo licuado: el remedio que regula el colesterol si lo consumes antes del desayuno

El nopal, alimento tradicional en México, aporta fibra y antioxidantes que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nopal como parte de una dieta rica en fibra contribuye a la reducción de colesterol LDL y mejora indicadores de salud metabólica, según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas instituciones de salud pública en México.

Este alimento tradicional, presente en la mesa mexicana desde tiempos prehispánicos, destaca por su bajo aporte calórico y su alto contenido de fibra soluble, vitaminas y antioxidantes, lo que lo posiciona como un aliado en la prevención y manejo de enfermedades crónicas.

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Los estudios coinciden en que incluir nopal en la alimentación diaria puede favorecer el equilibrio de los lípidos en sangre, apoyar el control de la glucosa y reducir riesgos asociados a la obesidad, la diabetes tipo 2 y las dislipidemias.

Su versatilidad permite integrarlo en platillos frescos, cocidos o en jugos, adaptándose fácilmente a distintas rutinas alimenticias.

Evidencia clínica y mecanismos de acción

Un ensayo clínico divulgado en Food and Nutrition Journal reportó que la ingesta diaria de nopal puede reducir entre 10% y 15% el colesterol LDL en adultos con sobrepeso y alteraciones en el perfil lipídico.

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Aunque este resultado es inferior al que se logra con estatinas, las mejoras metabólicas se atribuyen al contenido de fibra soluble, antioxidantes y micronutrientes del nopal. El beneficio es mayor en quienes presentan desequilibrios metabólicos previos.

La UNAM ha documentado que la fibra soluble del nopal, como los mucílagos y las pectinas, forma una capa viscosa en el intestino que atrapa parte del colesterol y las sales biliares ingeridas.

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Esto limita su absorción y favorece su eliminación, contribuyendo a la reducción de lípidos en sangre.

Además, la fermentación de la fibra soluble por la flora intestinal produce ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, que pueden reducir la síntesis hepática de colesterol.

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Los antioxidantes naturales como flavonoides y betalaínas presentes en el nopal ayudan a proteger el sistema vascular al disminuir la oxidación del colesterol LDL.

El nopal en la dieta mexicana

Su consumo regular favorece el control de glucosa y la prevención de enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud y el IMSS incluyen el nopal entre las verduras recomendadas en esquemas oficiales como el Plato del Bien Comer, por su aporte de fibra y bajo índice glucémico.

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Investigaciones del CINVESTAV y la UNAM subrayan que el consumo en estado crudo favorece la conservación de mucílagos y vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C, mientras que la cocción prolongada puede disminuir estos beneficios.

Por ello, se recomienda priorizar preparaciones frescas, aunque el nopal cocido mantiene parte de sus propiedades.

Consumo en ayunas y formas de preparación

El consumo de nopal crudo licuado en ayunas es una práctica popular, difundida en materiales divulgativos y rutinas domésticas, aunque la UNAM y el IMSS aclaran que no existe evidencia concluyente de que esta modalidad sea superior a otras formas de preparación.

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Su acción principal consiste en que la fibra soluble recubre la mucosa intestinal, lo cual ayuda a interceptar grasas y colesterol alimentario y a regular los picos lipídicos posprandiales, independientemente del momento del consumo.

El nopal, en cualquiera de sus presentaciones frescas, puede integrarse en estrategias para el control de colesterol y glucosa, siempre en el contexto de hábitos de vida saludables.

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El nopal debe consumirse separado de medicamentos y bajo vigilancia médica en personas con diabetes. (Segob)

Precauciones y recomendaciones de consumo

Especialistas en salud pública advierten que el consumo elevado de fibra puede interferir con la absorción de algunos medicamentos orales, por lo que se recomienda separar la ingesta de nopal y la toma de fármacos al menos una hora.

En personas con diabetes bajo tratamiento, es fundamental monitorear los niveles de glucosa, ya que el efecto hipoglucemiante del nopal puede potenciar el de los medicamentos y aumentar el riesgo de hipoglucemia.

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El nopal no sustituye los tratamientos médicos para la dislipidemia o la diabetes.

La recomendación es integrarlo de forma habitual en la dieta diaria y consultar a un profesional de la salud en caso de enfermedades gastrointestinales o uso de medicamentos con margen terapéutico estrecho.

El consenso entre organismos oficiales es que el nopal, consumido dentro de una alimentación equilibrada, representa un aliado natural para el control del colesterol y la mejora de la salud metabólica, siempre bajo supervisión profesional.