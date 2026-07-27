Morena exige a Salomón Chertorivski una disculpa pública por “mentir” sobre un presunto desfalco de Clara Brugada

Morena afirmó que Salomón Chertorivski mintió al acusar a Clara Brugada de desviar recursos para obras hídricas y le exigió una disculpa. (Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México)

Morena en la CDMX afirmó este 26 de julio que Salomón Chertorivski mintió al acusar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de desviar recursos para obras hídricas y le exigió una disculpa pública, al sostener que la Secretaría de Gestión Integral del Agua mostró la ruta completa del gasto y que el presupuesto del sector subió de 13 mil 266 millones de pesos en 2024 a 19 mil millones de pesos en 2026.

PUBLICIDAD

La bancada local también vinculó esa defensa con los resultados de inversión en drenaje e infraestructura. Según el comunicado del Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México, se han destinado más de 3 mil 300 millones de pesos a obras y acciones de drenaje, con reducciones de afectaciones por lluvias en distintos puntos de la capital.

Durante La Chilanguera, diputadas y diputados del partido hicieron un recuento de las obras hidráulicas y sostuvieron que la discusión no se limita al presupuesto, sino al servicio que reciben más de 9 millones de personas que dependen diariamente del agua en la ciudad.

PUBLICIDAD

Morena sostiene que la acusación quedó sin sustento tras una reunión con SEGIAGUA

Morena sostuvo que una reunión entre el titular de SEGIAGUA, José Mario Esparza Hernández, deja sin sustento la acusación de Chertorivski de desvío de recursos. (@SEGIAGUA)

La diputada Adriana Espinoza de los Monteros dijo que hablar de infraestructura hidráulica en la capital implica prevención de inundaciones y protección del ingreso de las familias. Añadió que el gobierno capitalino impulsa acciones de “acupuntura hídrica”, definidas como intervenciones distribuidas en distintos puntos para que el agua de lluvia vuelva a infiltrarse al manto acuífero.

El bloque de Morena señaló que las acusaciones de Chertorivski contra Brugada por un supuesto desvío de recursos de3 mil 360 millones de pesos quedaron desmentidas después de una reunión entre el titular de SEGIAGUA, José Mario Esparza Hernández, y el dirigente de Movimiento Ciudadano. En ese encuentro se explicó a detalle el manejo del presupuesto destinado a obras hidráulicas.

PUBLICIDAD

Según la bancada, en esa reunión se presentó la trazabilidad de cada proyecto desde la aprobación del presupuesto hasta el pago de servicios por factura electrónica. Con esa información, sostuvo, no quedó fundamento para hablar de un desfalco en el manejo de recursos hídricos.

El diputado Paulo García dijo que no existen elementos para acusar un desfalco. “Hasta el momento sí hay honestidad intelectual; ahí están todos los datos públicos y no se demuestra que se haya usado mal un solo peso”, afirmó.

PUBLICIDAD

Morena contrasta la gestión del agua en CDMX con Jalisco y Nuevo León

Paulo García contrastó la gestión del agua y señaló que en Jalisco (gobernado por MC) hay más de 200 colonias con agua sucia, además de que Conagua entrará a apoyar por instrucción de Claudia Sheinbaum. Crédito: X/@MovCiudadanoCMX

García también cuestionó la gestión hídrica en estados gobernados por Movimiento Ciudadano. En su declaración, retomada en el comunicado, mencionó el caso de Jalisco y aseguró que ese partido ha insistido en que no se hable de lo que ocurre en esa entidad ni en Nuevo León.

El legislador afirmó que en Jalisco hay más de 200 colonias con agua sucia y adelantó que Conagua entrará a apoyar por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que describió como una falta de respuesta adecuada del gobierno estatal. En ese contexto lanzó la crítica contra Movimiento Ciudadano por cuestionar la gestión de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Morena usó además tres casos para defender los resultados de la inversión hidráulica en la capital. En la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, una inversión de 140 millones de pesos redujo las afectaciones en 99%.

En San Lorenzo Xicoténcatl, la bancada señaló que se invirtieron 128 millones de pesos y que las afectaciones se erradicaron por completo, al pasar de 76 reportes a cero. En la colonia Moctezuma, agregó, las afectaciones bajaron 64% pese a que la lluvia se duplicó frente a 2025.

PUBLICIDAD

Movimiento Ciudadano presentó el pasado 20 de julio una denuncia ante la Contraloría de la CDMX contra Clara Brugada por el anuncio de 3 mil 360 millones para infraestructura hídrica y la persistencia de inundaciones en la capital, con el argumento de que el gobierno capitalino debe explicar si ese dinero se ejerció en obras que fallaron o si hubo desvío de recursos públicos.