Sorteo Zodiaco Especial 1754 de la Lotería Nacional del domingo 26 de julio: resultados del premio mayor y números ganadores

El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional entregó un premio mayor de 11 millones de pesos en su edición correspondiente.

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1754 de este domingo 26 de julio de 2026, rinde homenaje al “Centenario de la Federación Mexicana de Gimnasia”, como un reconocimiento a una institución que ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del deporte mexicano, a la formación integral de sus atletas y a la construcción de una cultura de esfuerzo, dedicación y orgullo nacional.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 26 de julio del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos:

Premio de 1 millón 500 mil pesos:

Premio de 1 millón 500 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos: Escorpión 9001

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos: Piscis 0248

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 140 mil pesos:

Premio de 140 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos: Escorpión 3947

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 100 mil pesos: Cáncer 2262

Premio de 100 mil pesos: Libra 2514

Premio de 100 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos: Piscis 8818

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos: Escorpión 4346

Premio de 60 mil pesos: Capricornio 8340

Premio de 60 mil pesos: Capricornio 0500

Premio de 60 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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