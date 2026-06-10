México

Agua de limón y hierbabuena: receta casera para obtener vitaminas, desinflamar y mejorar la digestión

Una preparación sencilla, aromática y llena de sabor que destaca por su frescura natural y por lo fácil que resulta elaborarla en casa

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Vaso de agua con rodajas de lima, hojas de menta y cubitos de hielo, sobre una mesa de madera. Limas enteras y cortadas, y ramitas de menta, en segundo plano.
El agua de limón con hierbabuena se mantiene como una de las aguas frescas más populares por su perfil cítrico y herbal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de limón con hierbabuena es una de esas bebidas que nunca pasan de moda. Su combinación de ingredientes simples da como resultado una opción refrescante, ideal para acompañar comidas, reuniones familiares o cualquier momento en el que se busque algo ligero y agradable para beber. La mezcla del toque cítrico del limón con el aroma característico de la hierbabuena crea una experiencia equilibrada que conquista desde el primer sorbo.

En la cocina mexicana, las aguas frescas ocupan un lugar especial gracias a su variedad de sabores y a la facilidad con la que pueden prepararse. Entre todas las opciones disponibles, esta receta destaca por su sencillez y por la sensación de frescura que aporta, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas.

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Además de ser una bebida muy popular, el agua de limón con hierbabuena puede prepararse con ingredientes que suelen encontrarse fácilmente en cualquier hogar. Su elaboración no requiere técnicas complicadas ni utensilios especializados, lo que la convierte en una alternativa práctica para disfrutar en cualquier ocasión.

Una bebida tradicional que destaca por su sabor y frescura

Un vaso de agua fría con limón, hierbabuena y hielo, junto a una jarra de limonada y limones frescos en una mesa de madera bajo el sol.
En la cocina mexicana, las aguas frescas destacan por su variedad de sabores y esta receta resalta por su sencillez en temporada de calor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de esta preparación radica en el equilibrio que existe entre sus ingredientes. El limón aporta una nota vibrante y refrescante, mientras que la hierbabuena añade un aroma intenso que transforma una simple agua fresca en una bebida con personalidad propia.

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Su versatilidad permite servirla durante una comida familiar, una tarde de descanso o una reunión con amigos. También es una excelente opción para quienes buscan alternativas distintas a los refrescos industrializados y prefieren preparaciones caseras llenas de sabor.

Otro de sus grandes atractivos es que puede mantenerse refrigerada durante varias horas sin perder sus cualidades. Esto permite prepararla con anticipación y tenerla lista para servir cuando sea necesario, conservando su aroma y su agradable sensación refrescante.

Ingredientes y preparación para hacer agua de limón con hierbabuena

Primer plano de un vaso de agua con hielo, rodajas de limón y hojas de hierbabuena sobre una mesa de madera. El vaso está cubierto de condensación.
La receta de agua de limón con hierbabuena se prepara con ingredientes comunes en casa y no requiere técnicas complicadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 6 limones
  • 1 litro de agua
  • 1 taza de hojas de hierbabuena fresca
  • 1/2 taza de azúcar (o al gusto)
  • Hielo al gusto

Preparación

  • Lava y desinfecta las hojas de hierbabuena.
  • Exprime el jugo de los limones.
  • Licúa el jugo de limón con las hojas de hierbabuena y una parte del agua.
  • Cuela la mezcla para retirar los residuos de las hojas.
  • Vierte en una jarra y agrega el resto del agua.
  • Añade el azúcar y mezcla hasta que se disuelva por completo.
  • Incorpora hielo al gusto.
  • Sirve fría.

La calidad de los ingredientes influye directamente en el resultado final. Utilizar limones jugosos y hojas de hierbabuena frescas ayuda a potenciar tanto el sabor como el aroma. Asimismo, es importante colar la mezcla después de licuarla para obtener una textura más ligera y agradable al paladar.

Si se desea una bebida más intensa, puede añadirse una cantidad ligeramente mayor de hierbabuena. Por el contrario, quienes prefieran un perfil más suave pueden reducir la proporción de hojas sin alterar la esencia de la receta.

Consejos para disfrutar mejor esta preparación en casa

Jarra de cristal con agua de limón, rodajas de limón, hojas de hierbabuena y cubitos de hielo, junto a tres vasos con la misma bebida sobre una mesa blanca de madera.
El paso de colar la mezcla tras licuar ayuda a lograr una textura más ligera, y la proporción de hierbabuena se ajusta según la intensidad deseada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación puede marcar una gran diferencia al momento de servir esta bebida. Una rodaja de limón colocada en el borde del vaso y algunas hojas de hierbabuena frescas aportan un aspecto atractivo que invita a disfrutarla de inmediato.

También es recomendable servirla con abundante hielo para conservar su temperatura durante más tiempo. Esto resulta especialmente útil en días calurosos, cuando una bebida fría se convierte en la mejor aliada para refrescarse y acompañar los alimentos.

Gracias a su equilibrio entre notas cítricas y herbales, el agua de limón con hierbabuena continúa siendo una de las recetas más apreciadas dentro de las aguas frescas tradicionales. Su preparación sencilla, su sabor agradable y su versatilidad la convierten en una excelente opción para compartir en familia y disfrutar en cualquier época del año.

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