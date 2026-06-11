¿A dónde ir después del partido? Los mejores lugares para comer y botanear en CDMX durante el Mundial

Durante el Mundial, la capital ofrece antojitos mexicanos, cocina internacional y ambientes abiertos en sus principales zonas gastronómicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se convierte en una de las sedes con mayor movimiento durante el Mundial, y los restaurantes y taquerías en zonas como Roma, Condesa, Polanco, Centro y los alrededores del Estadio Azteca preparan menús para quienes buscan comer después de los partidos.

En cada colonia, la oferta combina antojitos mexicanos, cocina internacional y espacios abiertos para grupos grandes o cenas en familia.

Opciones para comer cerca del Estadio Azteca

Las inmediaciones del Estadio Azteca concentran varias alternativas para quienes salen con hambre después del partido.

Tortas Estadio (Circuito Estadio Azteca, Pedregal de Santa Úrsula) es una parada rápida para quienes buscan algo práctico. Su menú está enfocado en tortas de distintos guisos y funciona solo con pago en efectivo.

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Para una opción más completa, Pozolería San Luis (Circuito Estadio Azteca 78, El Caracol) ofrece pozole servido caliente, ideal para reponer energía después de una jornada intensa.

En la misma zona, Michoacaníssimo (San Valentín 866, Pedregal de Santa Úrsula) propone caldos y antojitos, con ambiente familiar.

Si el plan es tacos, Taquerías Copacabanito (Santo Tomás, esquina San Hermilo, Pedregal de Santa Úrsula) destaca por su ubicación y servicio ágil en días de partido.

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Para quienes desean moverse un poco más, Tacos Charly (Avenida San Fernando 201, Toriello Guerra) es conocido por su suadero jugoso y atención rápida.

La zona sur también cuenta con restaurantes de ambiente relajado como Parrilla Paraíso (Avenida Santa Úrsula 34, Santa Úrsula Xitla), con menú de cortes para compartir, y clásicos como Restaurante Arroyo (Avenida Insurgentes Sur 4003, Santa Úrsula Xitla), famoso por su barbacoa y antojitos mexicanos.

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Entre las propuestas más contemporáneas, Masa Azul Restaurante (Avenida Renato Leduc 174, Toriello Guerra) ofrece platillos elaborados con maíz azul, y Panatela (C. Chimalcoyotl 100, Toriello Guerra) fusiona cocina mexicana, italiana y coreana. Ambos se localizan a menos de 15 minutos del estadio y aceptan reservaciones.

Las inmediaciones del Estadio Azteca concentran varias alternativas para quienes salen con hambre después del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurantes y bares en Roma, Condesa, Polanco y Centro

En la Roma y Condesa, la variedad de opciones se adapta a todos los gustos. Estación Maizajo (Claudio Bernard 111, Doctores) funciona como punto de encuentro con taquería y cantina, mientras que Estadio52 (Cuernavaca 52, Condesa) es un espacio temático con propuestas gastronómicas de Tacos Don Juan, El Parnita y Deli by Mood Fork Food.

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Para quienes buscan charcutería artesanal, Fiambre (Laredo 13A, Hipódromo Condesa) ofrece platillos para compartir y una oferta de bebidas pensada para la temporada mundialista.

En la misma colonia, Jowong (Pachuca 51, Condesa) prepara cocina coreana contemporánea y menús especiales para partidos de México, Corea del Sur y Estados Unidos.

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En Polanco, destacan opciones como Dante Brasa y Fuego (Edgar Allan Poe 41), con carnes argentinas y terraza para grupos grandes, y Lilōu (Campos Elíseos 218), dentro del Hotel Presidente InterContinental. Este último fusiona influencias de Londres, París y Nueva York en un menú cosmopolita.

El Centro Histórico mantiene su tradición cantinera con lugares como Bar Gante (Gante 8), punto de referencia para cenas después de los partidos; La Mascota (Mesones 20) y Cantina La Número 20 (Andrés Bello 10, Polanco), todos con ambiente festivo y menús de antojitos mexicanos.

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Terrazas como Cha Cha Chá (Avenida de la República 157, Tabacalera) suman una alternativa abierta para quienes prefieren cenar al aire libre, y Somma Rooftop (Cozumel 48, Roma Norte) ofrece vistas atractivas y menú contemporáneo.

La oferta gastronómica de la CDMX combina antojitos mexicanos, cocina internacional y espacios abiertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para comer después del partido en CDMX

Durante el Mundial, muchos de estos restaurantes y taquerías reciben una mayor afluencia, por lo que es recomendable reservar con anticipación, especialmente en sitios de la zona sur y Polanco.

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Lugares como Masa Azul Restaurante y Panatela publican sus horarios y menús en redes sociales, mientras que cantinas y terrazas del Centro suelen operar hasta altas horas.

El rango de gastos va de 200 a 800 pesos por persona, dependiendo del tipo de establecimiento y la zona.

La mayoría acepta pagos con tarjeta y varios cuentan con estacionamiento o valet parking. Para quienes buscan cenar rápido, las taquerías y antojitos mantienen un servicio ágil incluso en días de partido.

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