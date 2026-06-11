Del estadio al sillón: así verán el partido inaugural del Mundial 2026 los políticos y empresarios mexicanos

La inauguración desborda el ambiente de partido más allá del Estadio Ciudad de México, con presencia y mensajes de figuras públicas desde redes sociales, el Centro Histórico y los palcos del Azteca durante la jornada

Este 11 de junio, México arrancó la Copa Mundial 2026 como país anfitrión y el ambiente mundialista se desbordó más allá de las gradas del Estadio Ciudad de México. Políticos, exfutbolistas y empresarios se sumaron a la euforia colectiva desde distintos frentes: las redes sociales, las calles del Centro Histórico y los palcos del Azteca.

Clara Brugada abre el Zócalo al mundo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó los festejos en el Fan Fest del Zócalo, que abrió sus puertas a las 10 de la mañana para recibir a aficionados de todo el mundo. En un video publicado desde el lugar, la funcionaria mostró los preparativos del evento, que incluyó una cartelera musical con Banda El Recodo, grupos de k-pop y agrupaciones africanas, además de una exposición sobre la tradición milenaria de la ciudad.

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“La Capital de la Transformación está lista para celebrar y darle la bienvenida al mundo”, escribió Brugada en X.

El espacio instalado en la plancha central abre sus puertas a las 10 de la mañana y recibe a aficionados de todo el mundo, con una cartelera musical y una muestra sobre una tradición milenaria

Sánchez Cordero y el mensaje institucional

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, también se sumó desde redes sociales con un video en el que expresó su confianza en el Tricolor. “Estamos con ustedes. Tenemos una gran ilusión de que gane México”, señaló la legisladora, quien anticipó que el partido sería una jornada histórica para el país como sede mundialista.

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Desde sus redes sociales, la senadora difunde un video en el que manifiesta confianza en la selección nacional y asegura que está con el equipo, al tiempo que habla de una ilusión para el país

Cuauhtémoc Blanco

El exgobernador de Morelos y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco aportó la perspectiva de quien conoce el peso de representar a México en un Mundial. “Sé lo que se siente ponerse la playera de México en un Mundial, escuchar el Himno Nacional y representar a todo un país. Son emociones que nunca se olvidan”, escribió en X. Su mensaje cerró con un consejo directo a los jugadores: disfrutar cada momento y nunca dejar de creer.

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco llega al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial 2026.

Salinas Pliego, entre polémicas y la playera del Tri

El empresario Ricardo Salinas Pliego también confirmó su presencia en el estadio, invitado por el presidente de la FMF, Mikel Arriola, como representante de “los mexicanos trabajadores y de bien”, según sus propias palabras en X. Su asistencia generó reacciones inmediatas: la senadora Citlalli Hernández cuestionó en redes el historial fiscal y político del empresario, quien en paralelo enfrenta un acuerdo de pago con el SAT por 32 mil millones de pesos y ha lanzado señales sobre posibles aspiraciones presidenciales.

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En una publicación en X, el dueño de Grupo Salinas dice que acude como invitado

Samuel García, escueto pero presente

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó a la marea mundialista con un mensaje breve pero contundente en X: “Ya estamos listos. VAMOS MÉXICO”. Sin videos ni actos públicos, el mandatario regiomontano eligió dejar hablar al fervor con pocas palabras.

Un país, una cancha

Más allá de las diferencias políticas que han marcado los últimos meses, la inauguración del Mundial 2026 logró, al menos por unas horas, un punto de confluencia entre actores que raramente comparten agenda. México vs. Sudáfrica no es solo un partido: es el arranque de la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y tres países anfitriones.

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