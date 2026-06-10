Habilitan 1,607 albergues en 5 estados ante la llegada de Boris: cómo ubicar el más cercano

Desde Acapulco hasta Atlixco, los espacios ya operan con personal capacitado para recibir a quienes necesiten resguardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el paso de la tormenta tropical Boris por el Pacífico mexicano, autoridades federales, estatales y municipales habilitaron más de 1.600 refugios temporales en al menos seis estados.

Desde Acapulco hasta Atlixco, los espacios ya operan con personal capacitado para recibir a quienes necesiten resguardo.

Boris impacta entre Guerrero y Oaxaca: qué estados están en alerta

Boris tocó tierra en la madrugada del martes 9 de junio entre los límites de Guerrero y Oaxaca, según confirmó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de sus canales oficiales. Al momento del impacto, el sistema presentaba vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyectó lluvias acumuladas de entre 150 y 250 milímetros en 24 horas para el occidente y la costa de Guerrero, y de 75 a 150 milímetros para el sureste de Michoacán y el suroeste de Oaxaca. El fenómeno afectó a 12 estados: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

El oleaje alcanzó entre cuatro y cinco metros en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y entre tres y cuatro metros en Jalisco y Colima.

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El mapa nacional de refugios: más de 1,600 puntos activos

Para ubicar el refugio más cercano, las autoridades recomiendan consultar los portales oficiales de Protección Civil estatal o municipal, o llamar al 911 en caso de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó 1,607 refugios temporales distribuidos en cinco estados: 620 en Guerrero —repartidos en 85 municipios—, 371 en Oaxaca, 270 en Michoacán, 236 en Colima y 110 en Chiapas.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia desplegó dos Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en Guerrero y Oaxaca. Las Fuerzas Armadas mantuvieron en alerta a más de 30.000 elementos bajo el Plan DN-III y el Plan Marina. Más de 3.500 efectivos de la Guardia Nacional fueron movilizados en las colonias de Acapulco para apoyar evacuaciones preventivas.

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La CNPC y el gobierno de Guerrero instalaron además un Puesto de Comando Interinstitucional en Chilpancingo para coordinar la respuesta entre los tres órdenes de gobierno. Para ubicar el refugio más cercano, las autoridades recomiendan consultar los portales oficiales de Protección Civil estatal o municipal, o llamar al 911 en caso de emergencia.

Acapulco: 34 refugios con señalización y personal

El gobierno de Acapulco habilitó 34 refugios temporales en distintos puntos del puerto, todos con señalización adecuada. Entre los inmuebles verificados por las autoridades figuran:

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Escuela Secundaria Técnica 125, en Miramar

Escuela Primaria Federal Francisco Mata, en El Coloso

Colegio de Bachilleres Plantel 16

Escuela Primaria María Orozco de Marrón, en el fraccionamiento Costa Azul

Oaxaca: albergue de emergencia en San Mateo del Mar

En la Sierra Sur, deslaves bloquearon el camino principal hacia El Frijol y Buena Vista, en San Mateo Yucutindoo, y tramos carreteros en Miahuatlán. Las autoridades estatales habilitaron 58 albergues en la región del Istmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la región del Istmo de Tehuantepec, el efecto de mar de fondo inundó viviendas en la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, lo que obligó a abrir un albergue de emergencia en esa comunidad.

También se registraron inundaciones en Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz, con afectaciones en la Clínica IMSS y la agencia Las Salinas del Marqués.

En la Sierra Sur, deslaves bloquearon el camino principal hacia El Frijol y Buena Vista, en San Mateo Yucutindoo, y tramos carreteros en Miahuatlán. Las autoridades estatales habilitaron 58 albergues en la región del Istmo.

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Puebla: albergue en el Centro del Adulto Mayor y daños en la sierra

Ambos espacios atienden prioritariamente a personas en situación de calle y familias afectadas. Brigadas de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Bomberos realizan recorridos preventivos en distintos puntos del municipio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el municipio de Atlixco, la Coordinación Municipal de Protección Civil habilitó dos refugios temporales. César Acosta Ramírez, coordinador del área, precisó: “Tenemos uno en el DIF y tenemos otro en Bienestar, en La Alfonsina; son nuestros dos lugares que funcionan como albergue y ya están capacitados”.

Ambos espacios atienden prioritariamente a personas en situación de calle y familias afectadas. Brigadas de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Bomberos realizan recorridos preventivos en distintos puntos del municipio.

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En otras zonas del estado, Boris dejó derrumbes y caminos bloqueados en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra y Valle de Serdán.

En Eloxochitlán, el desprendimiento de laderas derribó infraestructura eléctrica y dejó sin servicio a varias comunidades. Ante esas afectaciones, autoridades municipales abrieron un albergue temporal en el Centro de Día del Adulto Mayor para atender a personas en zonas de riesgo.

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Veracruz y Michoacán: inundaciones y operativos activos

En Michoacán, la Secretaría de Marina activó su plan de prevención a través de la VIII Región Naval con 498 elementos y una Brigada de Respuesta a Emergencias de 190 efectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Coatzacoalcos, Veracruz, lluvias nocturnas del lunes dejaron más de 15 colonias afectadas y decenas de vehículos varados. Las colonias Independencia, Francisco Villa, Teresa Morales, Divina Providencia, Tesoro y Miguel Hidalgo registraron ingreso de agua a viviendas.

En Michoacán, la Secretaría de Marina activó su plan de prevención a través de la VIII Región Naval con 498 elementos y una Brigada de Respuesta a Emergencias de 190 efectivos. La Secretaría de Educación suspendió clases en ocho municipios de la región Sierra-Costa: Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Tumbiscatío, Chinicuila y Coalcomán.

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Qué hacer si necesitas un albergue

En caso de emergencia, el número de atención es el 911. El SMN advirtió que los remanentes de Boris continuarán generando lluvias en las costas de Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Protección Civil emitieron las siguientes recomendaciones para la población en zonas de riesgo:

Identificar con anticipación el refugio más cercano y la ruta para llegar

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas

No resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas

Reunir documentos importantes en una bolsa impermeable

Establecer un punto de reunión familiar

Seguir únicamente los canales oficiales de Protección Civil y los ayuntamientos

En caso de emergencia, el número de atención es el 911. El SMN advirtió que los remanentes de Boris continuarán generando lluvias en las costas de Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas, con riesgo persistente de inundaciones y deslizamientos en zonas de terreno empinado.