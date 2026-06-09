México

Boris amenaza con intensas lluvias en México: prevén precipitaciones fuertes en CDMX y riesgo de inundaciones este 9 de junio

La tormenta tropical podría tocar tierra en Guerrero este martes, mientras autoridades alertan por inundaciones, deslaves, vientos y oleaje elevado en diversas regiones del país

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La tormenta tropical Boris mantendrá lluvias intensas y riesgo de inundaciones en gran parte del país.
La tormenta tropical Boris mantendrá lluvias intensas y riesgo de inundaciones en gran parte del país.

La tormenta tropical Boris mantendrá este martes 9 de junio condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema podría tocar tierra cerca del mediodía en las costas de Guerrero, donde continuará interactuando con canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

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Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de Boris, mientras que la tormenta tropical Cristina continúa desplazándose al sur de Centroamérica sin representar, por ahora, un riesgo directo para México.

Lluvias intensas afectarán al sur y sureste del país

Las mayores precipitaciones se esperan en entidades del sur y sureste, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia en pocas horas.

Cuajimalpa
Boris amenaza con lluvias torrenciales, deslaves y crecidas de ríos en el sur y sureste de México. (@SGIRPC_CDMX)

Estados con lluvias intensas previstas:

  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (este y noreste)
  • Chiapas (sur)

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Jalisco (sur)
  • Colima
  • Michoacán (zona costera)
  • Guerrero (este y suroeste)

Además, se pronostican lluvias fuertes en diversos estados del centro y norte del país, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

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El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Encharcamientos
  • Inundaciones urbanas
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Reducción de visibilidad en carreteras

Clima en CDMX: se esperan chubascos y lluvias fuertes durante la tarde

Para el Valle de México, el pronóstico indica una mañana fresca, con cielo nublado, bancos de niebla y posibilidad de lluvias aisladas.

La Ciudad de México registrará lluvias fuertes y actividad eléctrica durante la tarde. (redes sociales)
La Ciudad de México registrará lluvias fuertes y actividad eléctrica durante la tarde. (redes sociales)

Durante la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones, con lluvias fuertes en zonas del Estado de México y chubascos acompañados de actividad eléctrica en la Ciudad de México.

Temperaturas previstas para la capital:

  • Mínima: entre 14 y 16 grados Celsius
  • Máxima: entre 23 y 25 grados Celsius

Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones al desplazarse por la ciudad debido a posibles encharcamientos y afectaciones viales durante las horas de lluvia.

Boris provocará oleaje elevado y fuertes vientos en el Pacífico mexicano

Aunque Boris podría debilitarse gradualmente tras tocar tierra, sus efectos continuarán sintiéndose en varios estados costeros.

Condiciones marítimas previstas:

  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros en costas de Oaxaca y Chiapas.
  • Oleaje de 2 a 3 metros en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
  • Rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras del Pacífico sur.

Estas condiciones representan un riesgo para embarcaciones menores, actividades turísticas y comunidades cercanas al litoral.

Lluvias
Se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h en la Ciudad de México y el Valle de México.(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Persistirá la onda de calor en el norte del país

Mientras el centro y sur enfrentarán lluvias abundantes, el calor extremo continuará en varias entidades del norte.

Temperaturas máximas previstas:

  • Más de 45 °C en el este de Sonora.
  • Entre 40 y 45 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California.
  • Entre 35 y 40 °C en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La onda de calor seguirá afectando principalmente a Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se recomienda evitar la exposición prolongada al sol e incrementar el consumo de agua.

Autoridades llaman a extremar precauciones ante lluvias, viento y posibles inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en estados con pronóstico de lluvias intensas.

Vista de un barrio inundado bajo una intensa lluvia en Ciudad de México, con casas, autos sumergidos y un letrero de advertencia, y la ciudad al fondo.
El temporal podría provocar inundaciones en zonas urbanas del centro y sur del país.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para este martes 9 de junio:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
  • Mantener limpios desagües y coladeras.
  • Extremar precauciones al conducir bajo lluvia.
  • Alejarse de árboles, postes y anuncios espectaculares durante vientos fuertes.
  • Seguir la información emitida por autoridades locales y federales.

Con la posible llegada de Boris a territorio nacional y la persistencia de condiciones atmosféricas inestables, el martes estará marcado por lluvias generalizadas en buena parte del país, especialmente en el sur, sureste y centro de México, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones derivadas del temporal.

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