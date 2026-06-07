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¡Atención! Suspenden clases en Guerrero por Tormenta Boris: Verifica si tu municipio está en la lista

La Secretaría de Educación de Guerrero suspende clases el lunes 8 de junio en seis regiones. Conoce los detalles

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La medida aplica el 8 de junio de 2026 en escuelas públicas y privadas de todos los niveles, e incluye labores administrativas en ambos turnos, tras una recomendación de Protección Civil estatal por el sistema Dos-E.
La medida aplica el 8 de junio de 2026 en escuelas públicas y privadas de todos los niveles, e incluye labores administrativas en ambos turnos, tras una recomendación de Protección Civil estatal por el sistema Dos-E.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) emitió este domingo 7 de junio un comunicado oficial en el que anuncia la suspensión de actividades académicas y administrativas para el lunes 8 de junio de 2026 en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en ambos turnos.

La medida se tomó a partir de la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, ante el paso de la Depresión Tropical Dos-E, que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) evolucionará a Tormenta Tropical Boris durante la tarde-noche de este domingo.

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El comunicado fue compartido también por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde instó a la ciudadanía a mantenerse informada por canales institucionales.

Regiones con clases suspendidas

La suspensión aplica en las siguientes seis regiones del estado:

  • Sierra
  • Costa Grande
  • Acapulco
  • Costa Chica
  • Centro
  • Montaña

La SEG recomendó a la comunidad escolar activar los protocolos de seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Vista aérea de un mar tormentoso con olas espumosas, bajo un cielo gris oscuro y amenazante, con palmeras inclinadas por el viento en la orilla.
Las costas de Guerrero se preparan ante la inminente llegada de un ciclón tropical, con fuertes olas y un cielo cargado de nubes oscuras, presagiando intensas lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tan grave es el fenómeno meteorológico?

De acuerdo con el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Roma, la depresión tropical Dos-E podría dejar en Guerrero, en tan solo dos días, un volumen de lluvia equivalente o superior al que normalmente cae durante todo el mes de junio, estimado entre 300 y 400 milímetros.

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El sistema se localizaba a aproximadamente 155 kilómetros al sur de Acapulco y se pronosticaba que tocaría tierra entre la medianoche y la madrugada del lunes 8 de junio, con rachas de viento cercanas a los 95 kilómetros por hora.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno podría generar deslaves, inundaciones repentinas y desplazamiento de laderas en la sierra de Guerrero. Guerrero es una entidad que aún registra los efectos de los huracanes Otis (2023) y Erick (2025), por lo que las alertas se emitieron con anticipación.

Además de Guerrero, se pronostican precipitaciones intensas en Michoacán y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

@EducGuerrero
@EducGuerrero

Recomendaciones para la ciudadanía

Las autoridades de Protección Civil y el gobierno del estado hicieron un llamado a la población a:

  • Resguardarse en lugares seguros durante las lluvias
  • Evitar el cruce de ríos, corrientes o calles inundadas
  • Mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales, como el sitio seg.gob.mx y las cuentas verificadas de las dependencias estatales
  • Activar protocolos de emergencia en caso necesario

La Secretaría de Educación Guerrero precisó que el objetivo de la suspensión es salvaguardar la integridad física de estudiantes, padres de familia y personal educativo.

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