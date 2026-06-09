Por qué el alcohol hace que te apetezcan snacks salados -- y cómo los alimentos ricos en proteínas pueden ayudar a prevenir el aumento de peso

LUNES, 8 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Hay una razón biológica por la que el alcohol hace que una persona tenga antojo de aperitivos de bar como patatas fritas, frutos secos, patatas fritas y pizza, sostiene un nuevo estudio.

El alcohol parece desencadenar una hormona asociada a los antojos de sabores salados, según informaron recientemente investigadores en la revista Obesity Reviews.

Esta hormona, FGF21, está relacionada con el apetito de proteínas y, cuando se activa, puede desplazar los antojos hacia alimentos salados con sabor a umami, según descubrieron los investigadores.

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"Mucha gente reconocerá la experiencia de tomar unas copas y de repente tener antojo de algo salado, como patatas fritas, patatas fritas, pizza u otros alimentos salados", dijo la investigadora principal Amanda Grech, investigadora asociada en el Charles Perkins Center de la Universidad de Sídney.

"Ahora tenemos una mejor comprensión de la dinámica hormonal en juego, que puede estar impulsando el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados", dijo Grech en un comunicado de prensa.

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Tradicionalmente, el cuerpo ha asociado sabores influenciados por FGF21 con alimentos ricos en proteínas como la carne, según los investigadores.

Sin embargo, los fabricantes modernos de alimentos han diseñado snacks que actúan como "señuelos proteicos", engañando a este sistema destinado a aumentar la ingesta de proteínas para buscar alimentos que saben a proteína pero no la suministran", según los investigadores.

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Como resultado, la gente come en exceso estos tentempiés en un esfuerzo inútil por satisfacer esta señal, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos dietéticos de más de 12.000 participantes en una encuesta nacional de salud australiana. De ellos, el 35% dijo haber bebido algo de alcohol el día de la encuesta.

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Los resultados mostraron que las personas comían más alimentos salados los días en que bebían que en los días en que se abstenían.

Cada bebida adicional aumentaba su ingesta de alimentos salados y reducía su consumo de alimentos dulces, según el estudio.

"Los antojos de un paquete de patatas fritas con una bebida (a veces denominados 'efecto aperitivo'), una pizza al final de una gran noche o una fritura a la mañana siguiente pueden estar impulsados por la forma en que el alcohol altera la regulación del apetito en el cuerpo, especialmente en cuanto a proteínas", dijo el investigador senior David Raubenheimer, profesor de ecología nutricional en el Charles Perkins Center.

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"Nuestro estudio sugiere que cuando la proteína dietética se diluye, las personas compensan comiendo más en general para satisfacer el aumento del apetito proteico inducido por el alcohol", dijo en el comunicado. "De este modo, el alcohol puede contribuir a comer en exceso, especialmente cuando hay alimentos ultraprocesados y sabrosos bajos en proteínas disponibles."

Estos resultados también ayudan a explicar por qué los efectos del alcohol sobre el aumento de peso parecen variar entre personas.

"El alcohol tiene efectos diferentes sobre la ingesta total de energía según el entorno dietético, especialmente si las dietas están dominadas por alimentos mínimamente procesados o ultraprocesados y salados. No se trata simplemente de las calorías del alcohol en sí", dijo el investigador Stephen Simpson, profesor de la Escuela de Ciencias de la Vida y Medio Ambiente de la Universidad de Sídney.

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Si quieres tomar una pinta de cerveza o una copa de vino, los investigadores recomiendan tener a mano tentempiés integrales más ricos en nutrientes.

"Si decides beber, merece la pena ser consciente de esta interacción hormonal", dijo Raubenheimer. "Tener alimentos integrales ricos en proteínas a mano puede ayudarte a alejarte de los ultraprocesados. Piensa en garbanzos asados, salmón ahumado, embutidos magros, gambas o ostras."

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Más información

La Universidad Johns Hopkins tiene más información sobre comida y alcohol.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Sídney, 2 de junio de 2026