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Ebrard defiende proyecto económico de Sheinbaum: hay resultados a pesar de incertidumbre tras conflictos mundiales y con EEUU

El secretario de Economía sostuvo que la industria automotriz se está diversificando, pese a los aranceles impuestos por el gobierno Estadounidense

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Marcelo Ebrard, un hombre de mediana edad con traje oscuro, camisa blanca, corbata verde y gafas, de pie ante un podio de madera con el escudo de México
Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, participa en una conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Marcelo Ebrard )

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, defendió los resultados del Plan México impulsado por la mandataria, al asegurar que el proyecto económico ha permitido al país mantener estabilidad pese al contexto internacional marcado por conflictos bélicos, aranceles e incertidumbre con Estados Unidos.

“El Plan México está dando muy buenos resultados. La forma más simple de ponderarlo es que tenemos un ritmo de inversión extranjera directa muy elevado, respecto a situaciones donde había condiciones mucho más favorables para nuestro país”, afirmó.

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De acuerdo con Ebrard Casaubón, la inflación “va a la baja”, mientras que las exportaciones “van al alza”, incluso en sectores estratégicos como el automotriz, pese a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a vehículos y autopartes durante 2025.

“Las exportaciones automotrices están teniendo una diversificación. Se esperaba un impacto mayor de aranceles y otras medidas, pero gracias a las previsiones del Plan México hay un proceso de ajuste favorable para nuestro país. Lo ves en las cifras: la exportación de esta principal manufactura sigue adelante, afortunadamente”, sostuvo.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

El titular de Economía señaló que la industria automotriz es solo uno de los ejemplos de cómo avanza el plan económico del gobierno federal. En ese sentido, planteó un escenario hipotético sobre lo que ocurriría si México no contara con la estrategia impulsada por Sheinbaum.

“En una situación tan difícil como la que estamos viviendo, con aranceles, incertidumbre, conflictos bélicos, conferencias mundiales y el aumento del precio de la energía, ¿qué sería de México si no tuviera el Plan México que preparó la presidenta Sheinbaum?, ¿dónde estaríamos ahorita?”, cuestionó.

Aseguró que, sin esta estrategia, el país enfrentaría un menor crecimiento económico, desaceleración de la inversión extranjera, caída del empleo e inestabilidad cambiaria. Como ejemplo, mencionó anuncios de inversión como los 4 mil 600 millones de dólares por parte de Mercado Pago.

“Entonces, lo que tienes hoy es el resultado de previsión, orden, eficiencia en el gobierno y un plan que encabeza la presidenta”, concluyó.

Negociaciones del TEC-MEC

Marcelo Ebrard adelantó que la próxima semana tendrá reuniones con el gobierno de Estados Unidos, los días 15, 16, 17 y 18 de junio, para la revisión del TEC-MEC, participarán los miembros de la Secretaría de Economía.

El secretario precisó que, una vez concluido el diálogo, brindará más detalles.

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