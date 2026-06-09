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Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional sacuden Casa Blanca, Durango: arman operativo aéreo y terrestre

El despliegue se da en una semana marcada por intensas acciones de seguridad en la región, con enfrentamientos previos y detenidos en comunidades cercanas

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El despliegue se da en una semana marcada por intensas acciones de seguridad en la región, con enfrentamientos previos y detenidos en comunidades cercanas. Crédito: Captura de pantalla
El despliegue se da en una semana marcada por intensas acciones de seguridad en la región, con enfrentamientos previos y detenidos en comunidades cercanas. Crédito: Captura de pantalla

Un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en un enfrentamiento armado en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Durango, durante las primeras horas de este martes. El saldo preliminar incluye varios heridos, un número no confirmado de detenidos y vehículos asegurados.

De acuerdo con medios locales, las detonaciones alertaron a los habitantes de la zona rural antes del amanecer. A raíz de los hechos, los vecinos reportaron el intercambio de disparos a las autoridades, lo que desencadenó el despliegue inmediato de fuerzas federales hacia el norte de la capital.

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El dispositivo incluyó la movilización de unidades terrestres y el apoyo de medios aéreos, dada la gravedad del reporte inicial, para establecer control en el área afectada.

Durante las maniobras, civiles armados colocaron artefactos artesanales tipo “ponchallantas” sobre la carretera que conecta con Parral. La presencia de estos obstáculos obligó a la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional y la Policía Estatal a avanzar con extrema cautela para evitar daños en sus vehículos oficiales.

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El despliegue se da en una semana marcada por intensas acciones de seguridad en la región, con enfrentamientos previos y detenidos en comunidades cercanas

Al concluir el enfrentamiento, los elementos de seguridad lograron asegurar varios vehículos presuntamente relacionados con los hechos. Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre la cantidad de lesionados y no han brindado detalles acerca de la situación legal de los detenidos.

Se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) sea la dependencia encargada de difundir los datos oficiales en el transcurso del día, según refieren fuentes extraoficiales.

La especulación sobre “El 40”

En medios locales circula la versión de que el operativo de este martes en Casa Blanca culminó con la detención de Leonar García, conocido como “El 40”, a quien fuentes no oficiales señalan como líder e integrante de Los Cabrera. El arresto se habría producido durante el enfrentamiento en la carretera de esa comunidad, cerca de una zona residencial y a 15 minutos de Durango.

Sin embargo, ninguna autoridad federal ni estatal han validado la detención hasta el momento. De confirmarse la captura, representaría un golpe directo a la estructura de mando de Los Cabrera en el estado.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, la versión sigue en el terreno de la especulación y no cuenta con respaldo oficial.

Contexto de violencia en Durango

El estado de Durango ha experimentado una semana marcada por operativos de gran intensidad y movilizaciones constantes de fuerzas federales. La presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se ha hecho visible en varias comunidades, donde los patrullajes y cateos buscan frenar la incidencia delictiva y contener la violencia.

El pasado 3 de junio, la comunidad de La Loma, conocida también como Praxedis Guerrero, fue escenario de un enfrentamiento armado que se prolongó durante varias horas. El saldo de ese episodio incluyó al menos tres personas muertas, tres más heridas y quince detenidos, además de la incautación de ocho vehículos. Entre el armamento asegurado se encontraron un fusil Barrett y una ametralladora, lo que da cuenta del poder de fuego implicado en los hechos.

Durante aquel operativo, uno de los agentes caídos fue el guardia nacional Edgar Alejandro Alarcón Castro, de 33 años y originario de Los Mochis, Sinaloa. La noticia de su muerte conmovió a la corporación y a su localidad, donde sus restos fueron recibidos con honores militares, en reconocimiento a su labor en el cumplimiento del deber.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo Los Cabrera ha sido señalado como una célula criminal alineada al Cártel de Sinaloa y con fuerte presencia en el llamado Triángulo Dorado, una zona estratégica entre Durango y Coahuila. Durante las últimas semanas, los operativos federales han tenido como objetivo desarticular sus estructuras. En mayo, autoridades lograron la captura de Edgar “N”, alias El Limones, identificado como jefe de plaza en la región de la Laguna y presunto responsable de extorsiones y actividades ilícitas.

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