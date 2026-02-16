Cae en Edomex Iris Jazmín “N”, objetivo prioritario y líder del grupo criminal “Sindicato 25 de Marzo”

La mujer fue capturada en Ecatepec (Semar)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el arresto de Iris Jazmín “N” en el Estado de México, la mujer es señalada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, extorsión y cobro de piso.

La captura de la mujer fue informada el 15 de febrero, se le identifica como generadora de violencia y objetivo prioritario en Ecatepec. Los reportes indican que la persona capturada al parecer tenía un papel relevante dentro de la organización conocida como Sindicato 25 de Marzo, la cual es una estructura ligada con actividades criminales.

Los agentes de la Semar contaron con apoyo por parte de la policía metropolitana para la detención, la cual fue realizada en la colonia La Guadalupana, calle Nuestra Señora de Guadalupe.

El arresto de la mujer fue realizado la mañana del 14 de febrero a las afueras de una tienda de autoservicio, según puede verse en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

(RND)

Además, es identificada como una parte relevante dentro del Sindicato 25 de Marzo, además de que se le señala por su presunto liderazgo en la Agrupación Silvano Pedraza (ASIP), esta última una facción relacionada con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), una estructura también identificada dentro de la lista de sindicatos criminales.

El Sindicato 25 de Marzo en Ecatepec

Cabe recordar que el pasado 27 de septiembre en Ecatepec fueron arrestados seis presuntos presuntos integrantes del Sindicato 25 de Marzo y quienes fueron señaladas por actividades de extorsión.

En dicha ocasión los sujetos fueron asegurados junto con documentos, dispositivos electrónicos y presuntas ganancias ilícitas.

Mientras que en septiembre de 2025 fue dado a conocer que fue girada una orden de aprehensión en contra de Guillermo “N”, quien es un hombre conocido como El Memo y/o El Jefe, un sujeto que podría estar ligado con diversos delitos, tales como tráfico de armas, homicidio, secuestro, delincuencia organizada, venta de combustible robado, entre otros.

(Infobae)

Guillermo “N” es identificado como presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). Las acusaciones en contra de El Memo están contenidas en la carpeta FED/FEMDO/UEIDMS-MEX/0000421/2024, la cual señala que el hombre buscado por las autoridades también estaría ligado con estructuras delictivas diferentes.

El hombre mencionado estaría ligado con el Sindicato 22 de Octubre y Sindicato 25 de Marzo.

Fue en octubre de 2024 que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) publicó una lista de las diversas organizaciones autodenominadas sindicatos, relacionadas con actividades criminales y que operan en el Edomex.