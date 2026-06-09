PRI rechaza vínculos con movilizaciones de la CNTE y Ayotzinapa rumbo al Mundial 2026: acusa campaña de la 4T

Las movilizaciones de Ayotzinapa y la CNTE rumbo al Mundial 2026 continúan bajo la lupa tras el aseguramiento de 59 artefactos caseros y en medio de acusaciones sobre presunto financiamiento.

Las movilizaciones convocadas por estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los 43 normalistas desaparecidos y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rumbo a la inauguración del Mundial 2026 continúan en medio de investigaciones por el aseguramiento de 59 artefactos de fabricación casera en un autobús que se dirigía a la Ciudad de México.

En este contexto, el senador priista Manuel Añorve Baños rechazó los señalamientos que lo vinculan con el financiamiento de grupos normalistas.

Añorve rechaza vínculos con Ayotzinapa y la CNTE

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, negó cualquier relación con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa o con integrantes de la CNTE.

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El legislador calificó como falsas las versiones que lo señalan como presunto financiador de las movilizaciones y afirmó que a lo largo de su trayectoria política no ha mantenido cercanía con ninguno de estos movimientos.

Añorve niega financiar a normalistas de Ayotzinapa y rechaza señalamientos; acusa fabricación de una narrativa política. Crédito: Captura de Pantalla

Asimismo, sostuvo que los señalamientos forman parte de una estrategia para responsabilizar a terceros de un conflicto social que, dijo, corresponde atender al gobierno federal.

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Añorve también aseguró que históricamente ni Ayotzinapa ni la CNTE han mantenido afinidad política con el PRI.

Aseguran 59 artefactos durante revisión en la caseta de Tlalpan

La controversia ocurre después de que autoridades de la Ciudad de México informaran sobre el hallazgo de 59 artefactos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos.

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Integrantes de la Secretaría de Seguridad de México bloquean el paso de buses donde viajan estudiantes de Ayotzinapan que se dirigen al Zócalo para manifestarse junto a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este lunes, en el peaje de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz

La inspección se realizó en la caseta de cobro de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, como parte de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con los reportes oficiales, los especialistas localizaron tubos de PVC, mechas y materiales que presuntamente contenían pólvora.

Los objetos fueron asegurados y trasladados para su análisis pericial por parte de las autoridades correspondientes.

Movilizaciones coinciden con actividades previas al Mundial 2026

Los estudiantes de Ayotzinapa se dirigían a la capital del país para participar en actividades relacionadas con la denominada “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición” de los 43 normalistas, además de sumarse a algunas de las movilizaciones convocadas por la CNTE.

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CIUDAD DE MÉXICO, 09JUNIO2026.- Elementos de la policía capitalina resguardon y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México, esto debido a la marcha programada por maestros, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes fueron detenidos sobre Calzada Tlalpan a la altura de la estación del Tren Ligero, Registró Federal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Las protestas se desarrollan en los días previos a la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como una de sus sedes principales a la Ciudad de México.

Claves para entender el contexto

Conmemoración del 54 aniversario de los hechos del 10 de junio de 1971 , conocidos como el “ Halconazo ”.

Exigencia de avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Demandas de la CNTE en materia laboral y educativa .

Convocatoria a la denominada Marcha de las Antorchas en las inmediaciones del Estadio Azteca .

Actividades programadas entre el 10 y el 12 de junio en distintos puntos de la Ciudad de México.

Posturas encontradas sobre el operativo

Mientras la Secretaría de Gobernación informó que la revisión se llevó a cabo de manera pacífica y tras una denuncia ciudadana, representantes de los padres de los 43 normalistas señalaron que la retención de los autobuses representó una limitación a su derecho de manifestación.

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Padres de Ayotzinapa mantienen movilizaciones y exigen justicia a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas. REUTERS/Óscar Guerrero

Las autoridades federales sostuvieron que la inspección contó con acompañamiento institucional y que los hallazgos serán investigados para determinar su origen y características.

Investigaciones continúan previo a nuevas protestas

Además del aseguramiento de los artefactos, algunas publicaciones han mencionado la existencia de indagatorias relacionadas con posibles fuentes de financiamiento de grupos normalistas.

No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones oficiales ni se han presentado pruebas públicas concluyentes sobre dichas versiones.

En paralelo, estudiantes, familiares de los 43 desaparecidos, integrantes de la CNTE y colectivos de búsqueda han confirmado que mantendrán las actividades y movilizaciones previstas durante los próximos días.

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Las autoridades, por su parte, informaron que continuarán las investigaciones sobre los objetos asegurados y mantendrán operativos de vigilancia ante las concentraciones programadas en la capital del país.