“El Jardinero” acusa intento de extradición exprés a Estados Unidos: juez desecha su nuevo amparo

Audias Flores Silva permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Crédito: FGR

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió un nuevo juicio de amparo para intentar frenar una posible entrega acelerada a Estados Unidos, al considerar que existe el riesgo de que el gobierno federal lo expulse del país sin concluir el procedimiento formal de extradición.

El presunto líder criminal, recluido desde abril pasado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, aseguró ante autoridades judiciales que enfrenta un “temor fundado” y un “peligro inminente” de ser enviado al vecino país del norte mediante un mecanismo extraordinario sustentado en la Ley de Seguridad Nacional.

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Según el recurso promovido por su defensa, Flores Silva sostuvo que las autoridades administrativas pretenden utilizar una vía distinta al procedimiento de extradición para concretar su entrega a Estados Unidos.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, argumentó en su demanda.

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Sin embargo, el recurso no prosperó.

Una corte federal de Estados Unidos requiere a “El Jardinero” por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juez considera improcedente la demanda

El asunto fue analizado por el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, quien resolvió que el amparo era improcedente debido a que la orden de extradición reclamada ya había sido ejecutada en la etapa correspondiente y actualmente existe un procedimiento formal en marcha.

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En su resolución, el juzgador destacó que el propio quejoso reconoció encontrarse bajo un proceso de extradición internacional, por lo que la actuación inicial de las autoridades ya produjo sus efectos legales.

“Conforme a lo narrado por el promovente, el directo quejoso fue materialmente detenido e ingresado en el Cefereso Número 1 Altiplano, en donde según su propio dicho se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición”, señaló el juez.

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Asimismo, indicó que los señalamientos relacionados con un supuesto riesgo de entrega “fast track”, así como los conceptos de temor y peligro invocados por la defensa, corresponden a apreciaciones subjetivas que no acreditan por sí mismas una violación concreta e inmediata a sus derechos.

La resolución enfatiza que, al encontrarse ya sometido al procedimiento de extradición, no es posible restituirlo al estado previo a la ejecución de la orden reclamada, por lo que se actualiza una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.

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El presunto operador del CJNG argumentó que existe riesgo de una entrega acelerada a autoridades estadounidenses. - crédito archivo REUTERS/Stringer

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los operadores más importantes del CJNG durante los últimos años.

Originario de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, habría escalado posiciones dentro de la estructura criminal encabezada por el capo Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder histórico de la organización, abatido el pasado mes de febrero por autoridades mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

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Diversos reportes oficiales lo ubican como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en entidades estratégicas para el tráfico de drogas, entre ellas Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Guerrero.

Su influencia dentro del CJNG lo convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades federales debido a su presunta participación en operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y control territorial en diversas regiones del país.

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Tras la captura de varios mandos relevantes del cártel, Flores Silva llegó a ser señalado por analistas de seguridad como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura operativa de la organización criminal.