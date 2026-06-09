México

“El Jardinero” acusa intento de extradición exprés a Estados Unidos: juez desecha su nuevo amparo

Audias Flores Silva, identificado como exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, promovió un nuevo amparo al asegurar que autoridades federales pretenden enviarlo a Estados Unidos mediante una supuesta “expulsión exprés”

Guardar
Google icon
Audias Flores Silva permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Crédito: FGR
Audias Flores Silva permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Crédito: FGR

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió un nuevo juicio de amparo para intentar frenar una posible entrega acelerada a Estados Unidos, al considerar que existe el riesgo de que el gobierno federal lo expulse del país sin concluir el procedimiento formal de extradición.

El presunto líder criminal, recluido desde abril pasado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, aseguró ante autoridades judiciales que enfrenta un “temor fundado” y un “peligro inminente” de ser enviado al vecino país del norte mediante un mecanismo extraordinario sustentado en la Ley de Seguridad Nacional.

PUBLICIDAD

Según el recurso promovido por su defensa, Flores Silva sostuvo que las autoridades administrativas pretenden utilizar una vía distinta al procedimiento de extradición para concretar su entrega a Estados Unidos.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país, pretenden ejecutar una expulsión exprés utilizando la Ley de Seguridad Nacional como una vía fraudulenta para evadir los controles judiciales ordinarios”, argumentó en su demanda.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el recurso no prosperó.

Retrato de un hombre con el rostro al centro, los ojos cubiertos por una barra negra, y el logo "CJNG" en la esquina superior derecha sobre un fondo oscuro.
Una corte federal de Estados Unidos requiere a “El Jardinero” por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juez considera improcedente la demanda

El asunto fue analizado por el juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, quien resolvió que el amparo era improcedente debido a que la orden de extradición reclamada ya había sido ejecutada en la etapa correspondiente y actualmente existe un procedimiento formal en marcha.

En su resolución, el juzgador destacó que el propio quejoso reconoció encontrarse bajo un proceso de extradición internacional, por lo que la actuación inicial de las autoridades ya produjo sus efectos legales.

“Conforme a lo narrado por el promovente, el directo quejoso fue materialmente detenido e ingresado en el Cefereso Número 1 Altiplano, en donde según su propio dicho se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición”, señaló el juez.

Asimismo, indicó que los señalamientos relacionados con un supuesto riesgo de entrega “fast track”, así como los conceptos de temor y peligro invocados por la defensa, corresponden a apreciaciones subjetivas que no acreditan por sí mismas una violación concreta e inmediata a sus derechos.

La resolución enfatiza que, al encontrarse ya sometido al procedimiento de extradición, no es posible restituirlo al estado previo a la ejecución de la orden reclamada, por lo que se actualiza una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.

El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
El presunto operador del CJNG argumentó que existe riesgo de una entrega acelerada a autoridades estadounidenses. - crédito archivo REUTERS/Stringer

¿Quién es “El Jardinero”?

Audias Flores Silva es considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los operadores más importantes del CJNG durante los últimos años.

Originario de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, habría escalado posiciones dentro de la estructura criminal encabezada por el capo Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder histórico de la organización, abatido el pasado mes de febrero por autoridades mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

Diversos reportes oficiales lo ubican como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en entidades estratégicas para el tráfico de drogas, entre ellas Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Guerrero.

Su influencia dentro del CJNG lo convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades federales debido a su presunta participación en operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y control territorial en diversas regiones del país.

Tras la captura de varios mandos relevantes del cártel, Flores Silva llegó a ser señalado por analistas de seguridad como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura operativa de la organización criminal.

Temas Relacionados

CJNGEl JardineroAudias Flores SilvaNarcotráficoextradiciónEstados UnidosAltiplanoEl Menchonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿No habrá encuesta? Morena aclara si ya tiene lista de candidatos para elecciones del 2027

Citlalli Hernández pidió a la ciudadanía no caer en noticias falsas e indicó que trabajan en coordinación con el PT y Partido Verde

¿No habrá encuesta? Morena aclara si ya tiene lista de candidatos para elecciones del 2027

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de junio de 2026

Paco Stanley y el PRI: el intento fallido por representar a la Cuauhtémoc

La breve carrera política de Paco Stanley en el PRI incluyó una candidatura fallida en la Cuauhtémoc y cargos dentro de la CNOP

Paco Stanley y el PRI: el intento fallido por representar a la Cuauhtémoc

Caso Valeria, de 15 años, asesinada en Michoacán: tras detención de su presunto atacante cae su padre, estaría ligado a otro secuestro

El 30 de mayo fue capturado Alexander, de 18 años, quien pretendía tener una relación con Valeria, se ganó su confianza pero la había secuestrado y asesinado, él la llevó en su moto y posteriormente apareció con signos de violencia sin vida entre matorrales

Caso Valeria, de 15 años, asesinada en Michoacán: tras detención de su presunto atacante cae su padre, estaría ligado a otro secuestro

Entre Washington y Pekín, México busca aprovechar oportunidades sin caer en nuevas dependencias comerciales

La inversión en infraestructura tecnológica, plataformas digitales y cadenas de suministro ha modificado el contacto cotidiano de la población mexicana con productos y servicios chinos

Entre Washington y Pekín, México busca aprovechar oportunidades sin caer en nuevas dependencias comerciales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras y el billete de 50 pesos: cómo el “Ajolote buscador” llevó a la calle el reclamo por 133 mil desaparecidos

Madres buscadoras y el billete de 50 pesos: cómo el “Ajolote buscador” llevó a la calle el reclamo por 133 mil desaparecidos

Violencia en Escuinapa no da tregua: reportan explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15

El equipo campeón que compró “El Chapo”: la historia del Irapuato y el lavado de dinero en el futbol mexicano

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Alcaldesa de Mazatlán rechaza señalamientos tras difusión de imagen con presunta hermana del Chapo Guzmán: “No conozco a esa persona”

ENTRETENIMIENTO

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

Del futbol a la música: Ronaldinho debuta como cantante al hacer colaboración con Luis R Conriquez

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó”

DEPORTES

Selección de Canadá revela el suplente de Marcelo Flores tras confirmarse que se perderá el Mundial 2026

Selección de Canadá revela el suplente de Marcelo Flores tras confirmarse que se perderá el Mundial 2026

En qué partido la selección mexicana quedará eliminada del Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial

Hamzah Sheeraz le manda contundente mensaje a Canelo Álvarez tras recibir su sugerencia: “Simplemente tengo que ignorarlo”

Del futbol a la música: Ronaldinho debuta como cantante al hacer colaboración con Luis R Conriquez

¿Quién será el mejor jugador de México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial?