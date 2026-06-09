CNTE y Ayotzinapa anuncian Marcha de las Antorchas al Estadio Ciudad de México: colectivos de desaparecidos se suman a las protestas

La inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México coincidirá con marchas y protestas de diversos colectivos sociales.

La Ciudad de México se prepara para recibir la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 este 11 de junio, pero también será escenario de una serie de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y magisteriales que buscan visibilizar diversas demandas en el contexto del evento deportivo de mayor alcance internacional.

Marcha de las Antorchas llegará al Estadio Azteca

Como parte de las actividades conmemorativas por el 54 aniversario de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como el “Halconazo”, colectivos estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa convocaron a la denominada Marcha de las Antorchas.

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La movilización está programada para el 10 de junio a las 16:00 horas y partirá de la estación del Tren Ligero para concluir en las inmediaciones del Estadio Azteca, recinto que albergará el partido inaugural del Mundial 2026.

La Marcha de las Antorchas llegará a las inmediaciones del Estadio Azteca en vísperas del Mundial. (Colin Boyle)

Los organizadores señalaron que la protesta busca mantener vigentes las exigencias de verdad y justicia por los hechos de 1971, así como visibilizar demandas relacionadas con el caso Ayotzinapa, las desapariciones en México y el respeto al derecho a la manifestación.

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Ayotzinapa y familiares de desaparecidos intensifican acciones

Además de la Marcha de las Antorchas, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa participarán en diversas actividades entre el 10 y el 12 de junio.

Entre las acciones anunciadas se encuentran un mitin en el Hemiciclo a Juárez, caminatas hacia el Estadio Azteca, jornadas de difusión y foros para denunciar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

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Ayotzinapa llevará sus exigencias de verdad y justicia a la antesala del Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Contexto de las movilizaciones

Conmemoración del 54 aniversario del “Halconazo” de 1971 .

Exigencia de avances en la investigación del caso Ayotzinapa .

Demandas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas .

Protestas de la CNTE por temas laborales y educativos.

Aprovechamiento de la atención internacional generada por el Mundial 2026.

CNTE prevé manifestaciones durante la inauguración del Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también mantiene una agenda de protestas durante la semana mundialista.

La CNTE alista movilizaciones durante la inauguración del Mundial 2026. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

Dirigentes del magisterio disidente han adelantado que buscarán manifestarse de manera pacífica en las inmediaciones del Estadio Azteca el 11 de junio, con el objetivo de difundir sus demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

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La organización señaló que sus acciones no están dirigidas contra los aficionados ni contra el torneo, sino que buscan aprovechar la atención mediática internacional para exponer sus reclamos.

Otras protestas coincidirán con el arranque de la Copa del Mundo

Además de las movilizaciones de la CNTE y Ayotzinapa, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones campesinas y agrupaciones de transportistas anunciaron actividades para el día de la inauguración.

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Diversas protestas coincidirán con el arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Entre las demandas destacan mejores condiciones de seguridad en carreteras, apoyos al campo mexicano y acciones más efectivas para la búsqueda de personas desaparecidas.

Las movilizaciones podrían generar afectaciones en vialidades como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur e Insurgentes Sur, principales accesos hacia la zona del estadio.

Aseguran explosivos en autobús vinculado a movilizaciones

En medio de los preparativos para las protestas, autoridades federales informaron sobre el aseguramiento de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en uno de los autobuses que transportaban estudiantes y maestros procedentes de Ayotzinapa hacia la Ciudad de México.

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(Crédito: SSC)

La Secretaría de Gobernación indicó que la revisión se realizó tras una denuncia ciudadana y con acompañamiento de autoridades de derechos humanos.

Por su parte, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos rechazaron la versión oficial y acusaron que se intentó desacreditar al movimiento mediante la supuesta siembra de evidencias.

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Mientras continúan las investigaciones sobre el hallazgo, las organizaciones involucradas confirmaron que mantendrán las actividades y movilizaciones previstas durante los días previos y posteriores a la inauguración del Mundial 2026.