Decomisan 59 artefactos explosivos caseros durante revisión de transporte público en la México-Cuernavaca

El hallazgo se realizó mientras elementos de seguridad llevaban a cabo inspecciones a unidades de transporte de pasajeros en la vía México-Cuernavaca. (Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana)

Un total de 59 artefactos explosivos de fabricación casera fueron asegurados durante un dispositivo de revisión implementado en la autopista México-Cuernavaca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la dependencia, el hallazgo se realizó mientras elementos de seguridad llevaban a cabo inspecciones a unidades de transporte de pasajeros que circulaban por esa vía.

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Tras la localización del material, personal especializado del agrupamiento Zorros intervino para asegurar y resguardar los artefactos, con el objetivo de garantizar su manejo seguro y evitar riesgos para la población.

La SSC no precisó el tipo de explosivos asegurados, ni detalló si hubo personas detenidas como resultado de la acción. Tampoco informó sobre el punto exacto de la autopista donde fueron localizados los dispositivos.

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Las autoridades señalaron que el decomiso se produjo como parte de los operativos de vigilancia y revisión que se mantienen en distintos accesos carreteros de la Ciudad de México y su zona metropolitana.

El material quedó bajo control de los especialistas para las diligencias correspondientes y las investigaciones que permitan determinar su origen, destino y posible uso.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que continuará con los dispositivos de supervisión en carreteras y puntos estratégicos con el propósito de detectar objetos o sustancias que representen un riesgo para la seguridad de los usuarios.