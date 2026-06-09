México

Choripán con guacamole: la receta perfecta para disfrutar el Mundial con sabor y tradición

Una opción sencilla, rendidora y llena de carácter para compartir cada partido

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Choripán en pan con guacamole, cebolla roja, cilantro y lima. En primer plano, nachos y un cuenco de guacamole. Al fondo, pantalla con partido de fútbol.
El choripán con guacamole se propone como botana para ver torneos de futbol en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grandes torneos de futbol suelen reunir a familiares y amigos frente a la pantalla, pero también alrededor de la mesa. En ese escenario, pocas combinaciones resultan tan atractivas como un choripán recién preparado acompañado de un cremoso guacamole, una propuesta que fusiona sabores intensos y texturas frescas en cada bocado.

La receta destaca por su facilidad de preparación y por requerir ingredientes accesibles. Además, permite servir una botana abundante que funciona igual de bien para una reunión pequeña o para una tarde llena de aficionados siguiendo cada jugada del campeonato.

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El contraste entre el chorizo dorado, el pan crujiente y la suavidad del guacamole convierte este platillo en una alternativa distinta a las opciones tradicionales. El resultado es una combinación equilibrada que aporta sabor, color y un toque festivo a cualquier encuentro deportivo.

Una combinación que une dos clásicos en un solo platillo

Primer plano de un choripán con abundante guacamole y trozos de tomate, con una bandera argentina. Al fondo, una cerveza y un partido de fútbol en TV.
La receta del choripán con guacamole se prepara fácil y usa ingredientes accesibles para reuniones de aficionados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choripán es uno de los antojitos más populares en distintos países de América Latina gracias a su sencillez y contundencia. Su preparación gira en torno a un buen chorizo cocinado a la perfección y servido dentro de un pan suave que absorbe todos sus jugos.

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Por otro lado, el guacamole aporta frescura y una textura cremosa que complementa el sabor intenso de la carne. Esta variante incorpora ingredientes que enriquecen la receta sin restarle protagonismo a los elementos principales.

La mezcla crea una experiencia ideal para compartir durante los partidos, ya que puede prepararse con anticipación y servirse de forma práctica. Además, cada comensal puede personalizar su porción según sus gustos.

Ingredientes y preparación para disfrutar cada partido

Choripán con guacamole en pan sobre tabla. Al lado, tazón de guacamole. Al fondo, TV con partido de fútbol y logo Copa Mundial FIFA.
El contraste del chorizo dorado con el pan crujiente y el guacamole cremoso ofrece una alternativa a las opciones tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

Ingredientes

  • 4 chorizos para asar
  • 4 panes tipo bolillo o baguette individual
  • 2 aguacates maduros
  • 1 taza de habas cocidas y peladas
  • 1 limón
  • ¼ de cebolla finamente picada
  • 1 chile serrano picado
  • Cilantro fresco al gusto
  • Sal al gusto

Preparación

  1. Asa los chorizos hasta que estén completamente cocidos y dorados por fuera.
  2. Parte los panes por la mitad y caliéntalos ligeramente sobre el comal o la parrilla.
  3. En un recipiente coloca los aguacates y las habas cocidas.
  4. Tritura ambos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Agrega el jugo de limón, la cebolla, el chile serrano, el cilantro y la sal.
  6. Mezcla perfectamente para formar el guacamole.
  7. Unta una porción generosa del guacamole en cada pan.
  8. Coloca el chorizo caliente en el interior.
  9. Sirve de inmediato.

La clave está en lograr que el guacamole conserve una textura cremosa que contraste con el exterior dorado del chorizo. De esta forma, cada ingrediente aporta personalidad sin opacar al resto.

El aliado ideal para una reunión futbolera

Un choripán abierto con chorizo, guacamole, trozos de aguacate, cebolla morada y cilantro fresco. Hay una rodaja de lima y un televisor con un partido de fútbol de fondo.
El platillo permite que cada comensal personalice su porción y lo tome de forma práctica sin dejar de seguir el partido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser una receta práctica, este platillo permite disfrutar del partido sin pasar horas en la cocina. La preparación puede organizarse con anticipación y terminarse justo antes del silbatazo inicial para servirlo caliente.

Otra ventaja es que combina ingredientes de gran popularidad en la gastronomía mexicana, por lo que resulta familiar para la mayoría de los invitados. Su presentación sencilla también facilita que cada persona tome una porción sin interrumpir la emoción del encuentro.

Cuando el objetivo es compartir una buena comida mientras rueda el balón, el choripán con guacamole se convierte en una opción capaz de reunir sabor, tradición y convivencia alrededor de una misma mesa. Una receta pensada para celebrar cada gol con el mejor acompañamiento.

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