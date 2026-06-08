Cómo preparar tostadas de ceviche para ver el Mundial desde casa con una botana fácil, fresca y ligera

Ver los partidos del Mundial en casa convierte la pantalla en punto de reunión y la comida completa la experiencia. - Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver los partidos del Mundial desde casa se ha convertido en un plan que combina emoción deportiva con convivencia familiar o entre amigos. La pantalla se vuelve el punto de reunión, pero la experiencia se completa con la comida que acompaña cada encuentro.

Entre las opciones más buscadas para este tipo de eventos destacan las botanas frescas, aquellas que no resultan pesadas y que permiten disfrutar varias horas de futbol sin perder energía. En ese contexto, las tostadas de ceviche aparecen como una alternativa ideal.

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Su mezcla de pescado, limón y verduras frescas ofrece un equilibrio entre sabor y ligereza. Además, su preparación sencilla permite tener todo listo con anticipación y servirlo justo cuando el partido está por comenzar.

Un clásico fresco que conquista las reuniones futboleras

Las botanas frescas ganan preferencia para ver futbol porque no resultan pesadas y permiten aguantar varias horas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche es una de las preparaciones más representativas de la cocina costera en México y otros países de América Latina. Su base de pescado marinado en cítricos lo convierte en un platillo refrescante, perfecto para climas cálidos y reuniones largas.

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Con el tiempo, esta receta se adaptó a diferentes formas de consumo, siendo una de las más populares la versión servida sobre tostadas crujientes. Esta presentación no solo facilita su consumo, también le añade una textura contrastante que la hace aún más atractiva.

Durante eventos deportivos como el Mundial, las tostadas de ceviche se convierten en una opción recurrente porque permiten preparar grandes cantidades sin necesidad de procesos complejos. Su frescura las vuelve ideales para mantener un ambiente ligero durante toda la jornada futbolera.

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Ingredientes y preparación para tostadas de ceviche casero

Las tostadas de ceviche se posicionan como opción para reuniones mundialistas por su mezcla de pescado, limón y verduras frescas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta está pensada para ser práctica, accesible y perfecta para compartir durante los partidos en casa. Aquí tienes los ingredientes y pasos tal como se utilizan en su versión tradicional.

Ingredientes

500 gramos de pescado blanco fresco en cubos pequeños

1 taza de jugo de limón

2 jitomates picados

1 pepino picado

1/2 cebolla morada finamente picada

1 chile serrano picado

Cilantro fresco al gusto

Sal y pimienta al gusto

Tostadas de maíz

Aguacate en rebanadas para acompañar

Preparación

Coloca el pescado en un recipiente amplio.

Agrega el jugo de limón hasta cubrir completamente el pescado.

Deja reposar en refrigeración durante 30 minutos o hasta que el pescado cambie de color.

Escurre ligeramente el exceso de líquido sin retirar por completo el jugo.

Añade jitomate, pepino, cebolla morada, chile serrano y cilantro fresco.

Sazona con sal y pimienta al gusto.

Mezcla con cuidado para integrar todos los ingredientes sin deshacer el pescado.

Sirve la mezcla sobre tostadas de maíz crujientes.

Acompaña con rebanadas de aguacate al gusto.

El resultado es una preparación fresca, ligera y con un equilibrio perfecto entre acidez, textura y sabor. Se recomienda mantener el ceviche refrigerado hasta el momento de servir para conservar su frescura.

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La botana ideal para largas jornadas de futbol

Servir el ceviche en tostadas de maíz con aguacate permite porciones individuales y mantiene una dinámica práctica en reuniones grandes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores atractivos de esta receta es su versatilidad. Puede prepararse en porciones pequeñas para reuniones íntimas o en cantidades mayores cuando se trata de ver varios partidos seguidos con amigos o familiares.

Su perfil fresco la convierte en una opción que no resulta pesada, algo clave cuando las jornadas mundialistas se extienden durante varias horas. Esto permite disfrutar del evento sin la sensación de saturación que provocan otras botanas más elaboradas o fritas.

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Además, su presentación en tostadas facilita el servicio individual, evitando complicaciones durante el partido. Cada invitado puede armar su propia porción, lo que hace la dinámica más práctica y ordenada en reuniones grandes.