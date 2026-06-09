A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

Pemex atiende una pérdida de contención en un ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca. REUTERS/Raquel Cunha

Pemex atiende una pérdida de contención en un ducto de combustóleo en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, según un comunicado de la empresa fechado este 9 de junio.

La empresa petrolera señaló que activó protocolos de emergencia y suspendió la operación del sistema de transporte para depresionar la línea afectada y mitigar el flujo del hidrocarburo.

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De acuerdo con Petróleos Mexicanos, trabajadores especializados ya están en el sitio del incidente, el cual las autoridades no llamaron “derrame”. Las labores reciben apoyo coordinado de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad.

Pemex informó que ya se encuentra personal de la empresa en el lugar del incidente para resolverlo. Crédito: Redes sociales.

Pemex afirmó que mantiene vigilancia permanente en la zona y exhortó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se ve una corriente de un líquido negro similar al petróleo recorrer una calle por ambos sentidos de la vialidad.

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La organización Oceana advierte que el acuerdo entre Pemex y Petrobras pone en riesgo al Golfo de México

Oceana sostiene que la expansión de la industria petrolera podría afectar a más de 20 especies protegidas. (UNAM)

Oceana alertó que el acuerdo entre Pemex y Petrobras para ampliar la exploración en el Golfo de México pone en riesgo a uno de los mares con mayor biodiversidad del planeta, porque la expansión petrolera avanzaría en un entorno donde ya hay especies protegidas, comunidades pesqueras y ecosistemas marinos bajo presión.

La organización señaló que más de 20 especies protegidas podrían verse afectadas por la intensificación de la industria petrolera, entre ellas la ballena de Rice, de la que solo quedan 51 ejemplares. La agrupación hizo la advertencia mientras el gobierno mexicano impulsa acuerdos con la petrolera brasileña para profundizar la actividad en la zona.

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Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, afirmó que lo que ocurre en un país tiene efectos en toda la región porque el Golfo de México es un ecosistema compartido. “Mientras los gobiernos impulsan más perforación petrolera, las comunidades costeras enfrentan tormentas más intensas, la disminución de las pesquerías y la degradación de los ecosistemas de los que dependen su sustento”, dijo Terrazas.

Denuncia de Greenpeace pide recuperar ecosistemas y establecer alertas para comunidades expuestas

Greenpeace presenta denuncias contra Pemex y la ASEA por el derrame de hidrocarburos que habría afectado más de 1 mil 100 kilómetros de costa. | (Crédito: Conapesca)

Greenpeace México presentó denuncias contra Pemex y ASEA por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y pidió investigar a Víctor Rodríguez Padilla, porque el incidente ocurrido a inicios de febrero de 2026 habría provocado daños ambientales a lo largo de más de 1 mil 100 kilómetros de costa, desde Tabasco hasta Tamaulipas.

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La organización sostuvo que la contaminación comenzó a registrarse en la línea costera desde el pasado 1 de marzo, entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, de acuerdo con monitoreos satelitales y testimonios de organizaciones civiles. En las semanas siguientes, según Greenpeace México, la mancha se extendió a Veracruz y Tamaulipas y los daños documentados alcanzan manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.

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