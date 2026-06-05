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Liberan a estudiantes del Conalep Huixquilucan detenidos en manifestación: inician investigaciones contra directora

Se trata de Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”

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Motín en Conalep de Huixquilucan, Edomex, deja tres policías lesionados: estudiantes aseguran que hay venta de droga
(Especial)

Luego de lo que fue descrito como un motín por parte de estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Huixquilucan, Estado de México, y de que fueran detenidos tres estudiantes bajo presuntas irregularidades de la policía, las autoridades educativas confirmación la liberación de los tres individuos, quienes ya están con sus familias.

Las personas detenidas fueron identificadas como Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”. Además de la liberación de dichas personas, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex confirmó que la directora del plantel será sustituida, al menos de manera provisional, mientras son desarrolladas la averiguaciones.

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Cabe recordar que en un comunicado divulgado por la comunidad estudiantil, la directora, Yazmín Lizbeth Vargas González, fue acusada de permitir actividades irregulares al interior de la institución.

Como parte de los acuerdos fue designado Luis Poteciano como encargado temporal de la institución mientras son realizadas las diligencias.

Oficiales de policía municipal de Huixquilucan detuvieron a alumnos del plantel Conalep relacionados por delitos de lesiones y daños a la propiedad.

Respecto a las clases, fue determinado que las mismas serán realizadas de manera virtual durante el jueves 4 y viernes 5 de junio.

“Se instruyó al área jurídica del CONALEP Estado de México brinde acompañamiento y seguimiento a estudiantes involucrados en los hechos”, es parte de lo infirmado por la Secretaría de Educación.

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Previo a la liberación de los tres individuos, los reportes indican que eran investigados por su presunta participación en hechos que resultaron en daños materiales y lesiones.

Tres policías resultaron heridos

Por la tarde del 3 de junio, en redes sociales fueron compartidos videos que muestran las acciones ocurridas a las afueras del plantel. Desde la difusión del material fueron denunciados elementos de seguridad por acciones fuera del protocolo.

Según la tarjeta informativa compartida por las autoridades, el hecho se trató de un motín, incluso menciona que policías fueron agredidos, lo que resultó en tres uniformados heridos durante las detenciones de personas identificadas en un primer momento como incitadores.

Oficiales de policía municipal de Huixquilucan detuvieron a alumnos del plantel Conalep relacionados por delitos de lesiones y daños a la propiedad.

“Se recibió una solicitud de apoyo por parte de las autoridades escolares del Conalep, quienes manifestaron que, al interior de la institución, estudiantes se encontraban amotinados, realizando destrozos al interior de la escuela y extrayendo materiales del plantel educativo, derivado de distintas inconformidades”.

De igual manera, el reporte oficial señala el inicio de una investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad por presuntas agresiones de parte de los uniformados.

El posicionamiento de la comunidad estudiantil

Por su parte, un desplegado los estudiantes exigieron que se aclarara la situación y acusaron que la misma fue resultado de una “negligente y autoritaria gestión” por parte de la directora.

Detenidos Huixquilucan Conalep Edomex FGJEM
(FGJEM)

En su comunicado, los estudiantes señalan que el plantel opera con actividades similares a las de un centro penitenciario. Según aparece en el informe, dentro del plantel hay venta de narcóticos y hay un cobro de 15 pesos por usar el baño.

“Esta red de corrupción e irregularidades se ha convertido en una auténtica mafia que la directora no solo ha permitido y solapado, sino de la cual se le señala como principal responsable”, es parte de lo expresado por los alumnos.

De igual manera, la comunidad estudiantil sostiene que el actuar de los policías que acudieron al plantel fue desproporcionando. En su desplegado, solicitan la destitución de la directora del Conalep y piden una investigación penal en contra de la mujer.

El mismo 3 de junio el gobierno de Huixquilucan informó que alrededor de las 20:30 horas la Dirección General del Conalep realizó una verificación de las listas de asistencia y confirmó que ningún estudiante del Plantel 198 “Huixquilucan” estaba ausente o desaparecido tras los hechos a las afueras del plantel.

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