Gobernador de Coahuila celebra resultados en elecciones locales donde el PRI obtuvo la victoria: “Ganó el amor y se venció al odio”

Manolo Jiménez, candidato del PRI, sonríe mientras se dirige a sus seguidores en un evento de campaña electoral en Coahuila. (@manolojim)

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, asegura que la jornada electoral de este domingo transcurrió en paz y sin incidentes graves, con una participación ciudadana que superó el 51 por ciento. Tras confirmarse la victoria del PRI y la UDC en la mayoría de los distritos, Jiménez Salinas sostuvo que “ganó el amor y se venció al odio”, al destacar que la ciudadanía eligió la unidad y el trabajo por encima de la confrontación.

El mandatario subrayó que las candidatas y los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad y la UDC obtuvieron aproximadamente 700,000 votos, lo que representa un 58 por ciento de la votación, frente a 330,000 votos del segundo lugar, equivalente al 27 por ciento.

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Jiménez Salinas destacó que en elecciones intermedias la participación suele ser de 40 a 43 por ciento, por lo que este registro marca un resultado positivo para el estado.

Manolo Jiménez llama a cerrar filas “por Coahuila”

El gobernador convocó a todas las fuerzas políticas y partidos a cerrar filas por la entidad. “Nuestro gobierno siempre ha buscado ser el punto de encuentro entre todas y todos los coahuilenses, entre los que votaron por nosotros y los que no votaron por nosotros”, afirma. Agregó que Coahuila “no va ni para la izquierda ni para la derecha, aquí vamos puro para adelante, con paso de gigante”.

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Urnas transparentes con los logos de los partidos políticos, como PRI, PAN y Morena, alineadas frente a la silueta del mapa de Coahuila, simbolizando la pluralidad electoral del estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jiménez Salinas reiteró que el gobierno estatal apuesta por la paz y la calidad de vida, y agradeció la labor de las autoridades electorales y la participación de la ciudadanía: “La gran mayoría de las y los coahuilenses queremos seguir viviendo en un estado tranquilo y en paz, con calidad de vida. Por el contrario, se venció el odio, la división, la grilla, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes”.

Concluyó su mensaje con un llamado a la unidad y la reconciliación: “Muchas gracias y que Dios bendiga a Coahuila. Que Dios bendiga a México”.

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Morena acusa al PRI por fraude electoral en Coahuila

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes denunció en conferencia de prensa que el PRI recurrió a la compra de del voto durante estas elecciones para elegir al Congreso local.

Ariadna Montiel denuncia al PRI.

De acuerdo con Montiel Reyes, el tricolor uso códigos QR y efectúo pagos en efectivo a los coahuilenses, esto según la morenista, está documentado.

Dichas evidencias serán llevadas a un órgano especializado para que se inicie una investigación.